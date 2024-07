Google lancia Android 15 Beta 4.1: risolto un importante problema

Con l’avvicinarsi dell’evento di presentazione di Google Pixel 9 si avvicina anche il momento in cui sarà finalmente disponibile la versione finale di Android 15. Il sistema operativo mobile, tuttavia, sembra aver bisogno ancora di alcuni ritocchi e per questo motivo Big G ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo aggiornamento minore per la Beta 4 che risolve un importante problema riscontrato dagli utenti.

Android 15 Beta 4.1 risolve un importante problema con le chiamate su Pixel

Crediti: Google

Android 15 Beta 4.1 è disponibile da oggi su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a, con un piccolo aggiornamento OTA che occupa meno di 5 MB. Questa nuova patch ha il compito di risolvere un importante problema riscontrato dagli utenti degli smartphone di Google con l’audio durante le telefonate.

Risolti diversi problemi che poteva causare l’interruzione o il crash dell’audio durante le telefonate

Android 15 Beta 4.1 può essere installata anche tramite factory image su tutti i dispositivi compatibili, mentre la versione finale potrebbe arrivare già nel mese di agosto con l’arrivo dei nuovi smartphone della serie Pixel 9.

