Influencer e creator diventano avatar e chatbot con Instagram AI Studio: disponibile anche sul web

Aggiornamento 30/01: grazie ad un nuovo aggiornamento, Meta ha portato sul web il nuovo strumento AI Studio che permette ad utenti, influencer e creator di realizzare una versione digitale della propria identità oppure del proprio avatar. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

L’intelligenza artificiale può essere modellata per accomodare le esigenze di tutto, ma a quanto pare può anche essere utilizzata per fingere di star parlando con il proprio influencer preferito. L’obiettivo di Instagram, infatti, sembra essere proprio questo: permettere a Creator ed Influencer di creare il proprio chatbot personale con cui gli utenti potranno conversare come fossero davvero loro.

Crediti: Mark Zuckerberg

Tramite il proprio canale broadcast, Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di Instagram AI Studio, un nuovo strumento con intelligenza artificiale che permetterà a Influencer e Creator che lo vorranno, di creare delle versione chatbot della propria personalità, per consentire ai fan di chattare come se stessero effettivamente parlando con loro. I primi chatbot dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane, e saranno etichettate per mostrare chiaramente che si sta parlando con un’AI.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli influencer per crearli in modo che siano utili nel rispondere alle domande che ricevono dai loro follower e possano chattare con le persone in un modo utile e divertente. Siamo ancora agli inizi e si tratta della prima versione beta di queste IA, quindi continueremo a lavorare per migliorarle e renderle presto disponibili a più persone” ha annunciato Mark Zuckerberg.

Aggiornamento 30/07: AI Studio arriva anche sul web

Crediti: Instagram

Instagram ha ufficialmente lanciato AI Studio, un nuovo strumento che permette ad utenti, creator ed influencer di creare delle versioni digitali della propria personalità, con chatbot ed avatar personalizzati. Questo nuovo strumento, per il momento, è disponibile soltanto negli Stati Uniti attraverso l’app ufficiale di Instagram e il sito web ufficiale, ma i chatbot realizzati possono essere utilizzati anche su Messenger e WhatsApp.

Al momento non sappiamo quando AI Studio arriverà in Italia e in Europa, ma l’attuale assenza anche di Meta AI nel vecchio continente rendo l’utilizzo di questo strumento ancora più difficile per chi si trova al di fuori degli Stati Uniti d’America.

