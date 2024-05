Realme 12, 12+ e 12X ufficiali in Italia: eleganza, performance e 5G

Negli scorsi mesi abbiamo assistito al lancio dei modelli della gamma Realme 12 Pro, due smartphone con velleità da Camera Phone (ma con un budget da fascia media). Ora è arrivato il momento di altre tre aggiunte alle famiglia Number del brand: si tratta di Realme 12, 12+ e 12X, un trittico composto da telefoni con connettività 5G ad un prezzo ghiotto: ecco tutti i dettagli dei nuovi modelli disponibili in Italia!

Realme 12 5G, 12+ e 12X arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi smartphone della serie

12 5G – Crediti: Realme

Per quanto riguarda il design, tutti e tre i modelli presentano bordi dritti (in metallo) e schermi flat (con punch hole), un ampio modulo fotografico circolare (ispirato all’estetica degli orologi) ed uno stile elegante (ognuno è caratterizzato da un look unico). Entrando nel dettaglio, Realme 12 5G arriva nelle colorazioni Twilight Purple e Woodland Green ed offre uno schermo: il telefono ha un corpo ultra sottile da soli 7,69 mm nonostante la batteria da 5.000 mAh (con ricarica da 45W). Il display anti-riflesso (da 6,72″) ha una luminosità di picco di 950 nit ed un refresh rate a 120 Hz mentre la funzione Dynamic Button permette di personalizzare il tasto di accensione scegliendo tra varie applicazioni. Il tutto è mosso dal chipset Dimensity 6100+, con un comparto fotografico basato sul sensore principale da 108 MP (dotato di zoom 3x).

12+ – Crediti: Realme

Si passa poi al modello maggiore del trio, Realme 12+ 5G: si tratta dell’unico smartphone del segmento realizzato in pelle vegana premium (nei colori Pioneer Green e Navigator Beige). In questo caso si sale di livello con varie migliorie, a cominciare dal chipset (il Dimensity 7050) e dalla fotocamera (un sensore Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione OIS, accompagnata da un ultra-wide e macro). Lo schermo passa dall’LCD della versione standard ad un pannello AMOLED E4 da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz e la bellezza di 2.000 nit di luminosità di picco. Tra le altre caratteristiche premium abbiamo il lettore d’impronte sotto il display, la ricarica Super VOOC da 67W e una variante top da 12/512 GB di memorie.

12x – Crediti: Realme

Infine c’è spazio per il piccolo della gamma, Realme 12X 5G. Nonostante si tratti del modello più economico ritroviamo la medesima cura nei dettagli: grazie alla cover con Light Feather Design, i motivi a piuma del telefono si adattano alle variazioni di luce e ombra. Il display è un’unità LCD da 6,67″ a 120 Hz mentre il chipset è bordo è nuovamente il già citato Dimensity 6100+. La batteria continua ad essere una capiente soluzione da 5.000 mAh ma con ricarica da 15W; il comparto fotografico è basato sul sensore principale da 50 MP.

Dopo aver dato un’occhiata a design e specifiche dei nuovi smartphone della serie 12, ecco tutti i dettagli su prezzo e disponibilità. Le vendite dei telefoni partono già da oggi tramite Amazon, i principali store di elettronica e operatori. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili ed il relativo prezzo.

Realme 12X 6/128 GB – 199,9€ 8/256 GB – 239,9€

Realme 12 5G 8/256 GB – 279,9€ (Amazon), 299,9€ (store e operatori)

Realme 12+ 8/256 GB – 359,9€ 12/512 GB – 419,9€



Ovviamente non mancano delle promozioni per il lancio: le più interessanti riguardano Realme 12X – che sarà in sconto a 179,9€ (6/128 GB) – e il modello Realme 12+ 5G – proposto a 299,9€ (8/256 GB) – in entrambi i casi su Amazon.

Tutte le schede tecniche dei nuovi smartphone della serie

Realme 12 5G

dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 mm per un peso di 188 grammi

certificazione IP54

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 950 nit di luminosità e 391 PPI

(2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 950 nit di luminosità e 391 PPI chipset MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A76 2,2 GHz *2, A55 2,0 GHz*6

*2, A55 2,0 GHz*6 GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con zoom 3x, PDAF e Flash LED

(f/1.75-2.4) con zoom 3x, PDAF e Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.0)

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di Realme UI 5.0

Realme 12+ 5G

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi

certificazione IP54

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, Speaker stereo e ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.88-2.2-2.4 con Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.88-2.2-2.4 con Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Realme 12X 5G

Dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 mm per 188 grammi

certificazione IP54

Display LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MP2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, USB Type-C e ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con un sensore secondario monocromatico

f/1.8-2.4 con un sensore secondario monocromatico Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

