Samsung: come limitare la ricarica e proteggere la batteria

Lo sapevi che il tuo smartphone (o tablet) Samsung nasconde delle funzionalità software che permettono di limitare la ricarica e in questo modo proteggere la batteria? Gli smartphone odierni hanno componenti sofisticate, studiate affinché la batteria si usuri il meno possibile, ma determinati comportamenti possono determinarne l’usura. In passato vi ho spiegato come aumentare l’autonomia del vostro smartphone, mentre questa volta mi voglio concentrare sul marchio sud-coreano e spiegarvi cosa potete fare per prolungare la vita della batteria.

Come limitare la ricarica per proteggere la batteria del tuo dispositivo Samsung

Per prima cosa, aprite il menu delle Impostazioni, scorrete in basso e cliccate sulla voce Batteria, abilitate l’opzione “Protezione della batteria” e cliccateci sopra. Si aprirà un sottomenu con tre differenti opzioni:

Base – Quando la batteria è carica al 100%, la ricarica si arresta finché il livello di carica non scende al 95%, quando la ricarica si avvia di nuovo.

– Quando la batteria è carica al 100%, la ricarica si arresta finché il livello di carica non scende al 95%, quando la ricarica si avvia di nuovo. Adattiva – Utilizzate Massima mentre dormite e passate alla protezione Base prima del risveglio. La durata del sonno viene stimata in base ai modelli d’uso dello smartphone.

– Utilizzate Massima mentre dormite e passate alla protezione Base prima del risveglio. La durata del sonno viene stimata in base ai modelli d’uso dello smartphone. Massima – La ricarica della batteria verrà interrotta una volta raggiunto l’80%.

Idealmente, la batteria dovrebbe stare sempre al 50% per far sì che i due poli della batteria siano bilanciati avendo lo stesso numero di ioni. Ciò non è possibile per ovvie ragioni pratiche, ma in generale l’importante è evitare di portarla allo 0% e al 100% troppo frequentemente, in quanto lo sbilanciamento fra i due poli rischierebbe di stressa la struttura chimica della batteria, degradandola nel tempo. Realisticamente, quello che si può fare è non scendere sotto il 20% e non salire sopra l’80%, ed è qui che interviene la succitata opzione Massima.

Un’altra cosa che potete fare è disabilitare la ricarica rapida: caricare una batteria troppo velocemente può essere anch’esso uno stress chimico. Certo è che gli smartphone Samsung non hanno ricariche particolarmente veloci: sui modelli più costosi si arriva a 45W, quando ci sono brand cinesi che superano abbondantemente i 100W di potenza. Comunque, quello che dovete fare è tornare in Impostazioni>Batteria, scorrere in basso e cliccare su “Impostazioni di ricarica“: qua potete scegliere se disabilitare la ricarica rapida e/o la ricarica wireless rapida.

Un’altra feature decisamente comoda, specialmente per chi gioca molto, si trova all’interno della suite software per il gaming creata da Samsung. Aprite l’app Gaming Hub, cliccate in alto a destra sui tre pallini, selezionate “Game Booster“, scorrere in basso e abilitate l’opzione “Sospendi ricarica USB PD durante il gioco“. Quando si utilizza lo smartphone per operazioni intense, come con alcuni giochi, inevitabilmente si scalda: e si sa, il calore non fa bene all’elettronica, batteria compresa.

Ricaricarlo mentre si gioca è altamente sconsigliato, perché aggiungerebbe altro calore che rischierebbe di degradare ulteriormente la batteria. Attivando questa funzione, il software fa sì che il caricatore bypassi la batteria e alimenti lo smartphone, in modo che si evitino possibili surriscaldamenti. Attenzione, però, perché è necessario che sia collegato un caricatore Samsung o con supporto USB Power Delivery altrimenti non potrà essere attivata.

