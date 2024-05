Mai più vetri sporchi con il robot Liectroux HCR-09: meno di 84€ in offerta lampo

I moderni robot aspirapolvere forniscono una grande mano nella pulizia quotidiana della casa, ma spesso non sono in grado di completare le operazioni di pulizia a 360 gradi, tralasciando inevitabilmente una parte fondamentale delle nostre abitazioni: i vetri di finestre e balconi. Per questo motivo, Liectroux mette a disposizione il suo modello HCR-09 per non lasciare neanche una traccia di sporco su queste superfici, ed oggi può essere vostro ad un prezzo davvero super.

Liectroux HCR-09 è il robot lavavetri potente ed economico: aspirazione da 2800 Pa e tre modalità

Crediti: Liectroux

Liectroux HCR-09 è un robot lavavetri in grado di fornire un’aspirazione di 2.800 Pa per rimanere ancorato senza problemi alle superfici verticali come vetri delle finestre o dei balconi. Con tre diverse modalità di pulizia, questo robot è in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco, utilizzando dei panni in fibra che assorbono facilmente polvere, residui di sporcizia, macchie d’acqua e batteri.

Il robot è alimentato con cavo (per una lunghezza totale di 5.5 metri), ma è dotato anche di un UPS da 650 mAh che permette di mantenerlo in funzione anche nel caso in cui dovesse andar via la corrente. In questo modo il robot può rimanere ancorato al vetro per circa 20 minuti, in modo da poter riporre in sicurezza il dispositivo evitando rovinose cadute.

Oltre ai comandi presenti direttamente sul dorso del robot, il dispositivo può essere controllato anche a distanza tramite il telecomando già incluso in confezione, in modo da poter avviare le operazioni di pulizia anche se siamo impegnati a fare altro.

Liectroux HCR-09 è disponibile oggi al prezzo di 83.69€ grazie all’offerta lampo di TomTop che offre uno sconto del 52% sul prezzo di listino (172.97€). La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it.

