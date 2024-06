Recensione Xgimi Horizon Ultra: potrebbe essere il migliore, se risolvessero una cosa inspiegabile

Ormai Xgimi la conosciamo bene. Il brand, che fino a qualche anno fa era sconosciuto, negli ultimi tempi è riuscito a garantirsi una buona fetta del mercato dei proiettori smart grazie a prodotti il cui rapporto qualità/prezzo ha sempre sottolineato il tentativo di “democratizzare” il settore dei proiettori da casa.

Evitare la necessità di setup che chiedono molto spazio e tempo, grazie prodotti all-in-one animati dal sistema operativo di Google, con una buona qualità video e tante innovazioni hardware.

Ebbene, Xgimi Horizon Ultra potrebbe essere la massima espressione di questo concetto ma, dopo anni, continua a portare con sé un tallone d’Achille presente sin dai primi proiettori presentati dal brand che, nel 2024, non è più accettabile.

Recensione Xgimi Horizon Ultra: tanta tecnologia, super qualità dell’immagine, ma stessa – solita – mancanza

Design e materiali

Xgimi Horizon Ultra è davvero molto diverso rispetto a tutti gli altri prodotti del brand. E se paragonato all’Xgimi Horizon Pro (qui la recensione) in effetti questo modello, soprattutto da spento, non assomiglia nemmeno ad un proiettore. Le sue forme squadrate, i colori, la lente di proiezione che da spento è nascosta, fanno sembrare Xgimi Horizon Ultra più uno speaker che un proiettore smart.

La parte frontale è rivestita in tessuto e nasconde alla vista lenti e sensori con uno sportellino a scorrimento motorizzato che si aprirà all’accensione del dispositivo e si chiuderà al suo spegnimento. Un’idea che, oltre al design, migliora profondamente la sicurezza: oltre a migliorare l’omogeneità del design in questo modo, quando Xgimi Horizon Ultra non è acceso, lente e sensori saranno sempre al riparo da polvere e possibili urti.

Rispetto agli altri modelli prodotti dal brand, Xgimi Horizon Ultra si distingue anche per il colorE perla di tutta la sua scocca, una scelta a mio avviso vincente che lo rende molto più “neutro” rispetto agli arredamenti di casa. Insomma, quando lo si ripone su un mobile o su una mensola, difficilmente un occhio poco allenato ne noterà la presenza.

Davvero molto ricca la dotazione di ingressi. L’Xgimi Horizon Ultra è dotato di due ingressi HDMI 2.1 (uno dei quali eArc), due porte USB 2.0, un’uscita per le cuffie, un’uscita ottica digitale ed un (comodissimo) ingresso ethernet, per connettere il dispositivo alla rete cablata, oltre che – chiaramente – al WiFi.

Tutta la zona laterale del proiettore è rivestita in similpelle, e gli speaker sono stati posizionati frontalmente: è un ottimo sistema audio realizzato in collaborazione con Harman/Kardon. Ma a questo ci arriviamo.

Ciò che va detto però è che l’alimentatore è esterno, ed è anche piuttosto grande. Quindi qualora immaginiate di portare con voi, magari in viaggio alla casa al mare, questo proiettore tenete sempre presente che oltre all’ingombro del proiettore vero e proprio dovrete calcolare anche quello dell’alimentatore che, di nuovo, non è tra i più compatti del mercato.

Davvero ottimo il telecomando, molto simile a quello visto nel Pro 4K, che è è realizzato quasi completamente in metallo e dispone di tasti che garantiscono un ottimo feedback.

Ache il D-Pad è realizzato in metallo, e sono presenti tutti i tasti di controllo veloce relativi ad Android TV, compreso quello dell’Assistente Google. Come poi tutti i telecomandi che gestiscono il sistema operativo di Google, anche quello dell’Xgimi Horizon Ultra si connette al proiettore tramite Bluetooth e , inoltre, permette la regolazione manuale della messa a fuoco tramite un selettore che ne permetterà la calibrazione tramite i tasti del volume.

Caratteristiche tecniche – Xgimi Horizon Ultra

Xgimi Horizon Ultra è il primo modello del mercato ad utilizzare contemporaneamente l’innovativa tecnologia Laser-LED Dual Light, un sistema ibrido che combina luce laser e LED. I miglioramenti sono tanti ed evidenti, ma si riduce la diagonale massima di proiezione che passa dai 300” del Pro 4K ai 200” dell’Ultra che, a mio avviso, continuano comunque ad essere più che sufficienti.

Migliora tantissimo il tempo di latenza. Se avete letto la nostra recensione del Pro 4K ricorderete che elogiammo il tempo di tempo di latenza di 35 ms, che era più che sufficiente per il gaming, ebbene con Xgimi Horizon Ultra il brand ha fatto un granissimo passo in avanti: con i suoi 18 ms di latenza, questo proiettore diventa perfetto anche per quei giochi che hanno la necessità di reazioni immediate.

Ecco le caratteristiche tecniche dell’Xgimi Horizon Ultra:

Sistema di Proiezione : DLP DMD (0,47”), 3.840 x 2.160 pixel, rapporto di proiezione 1,2-1,5:1 (da 40 a 200 pollici), compatibile con HDR10, HLG, Dolby Vision

: DLP DMD (0,47”), 3.840 x 2.160 pixel, rapporto di proiezione 1,2-1,5:1 (da 40 a 200 pollici), compatibile con HDR10, HLG, Dolby Vision Luminosità : 2.300 ISO Lumen (ossia oltre i 2.800 ANSI Lumen)

: 2.300 ISO Lumen (ossia oltre i 2.800 ANSI Lumen) Audio : 2x 12W Harman Kardon, compatibili con DTS-HD, Dolby Audio, Dolby Digital (Plus)

: 2x 12W Harman Kardon, compatibili con DTS-HD, Dolby Audio, Dolby Digital (Plus) Processore : quad-core a 1,2 GHz ARM Cortex-A55, con GPU Mali G52

: quad-core a 1,2 GHz ARM Cortex-A55, con GPU Mali G52 RAM : 2 GB

: 2 GB Memoria interna : 32 GB

: 32 GB Ingressi : 2x HDMI 2.1, 2x USB-A (alimentazione), uscita ottica, jack audio, LAN

: 2x HDMI 2.1, 2x USB-A (alimentazione), uscita ottica, jack audio, LAN Connettività Wireless : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE Peso : 15,2 Kg circa

: 15,2 Kg circa Sistema operativo: Android TV 11.

In quanto a luminosità, il discorso è semplice: l’Xgimi Horizon Ultra è in grado di garantire 2.300 ISO Lumen (ossia oltre i 2.800 ANSI Lumen) che sì, è un valore molto alto soprattutto per un proiettore compatto in grado di supportare il 4K in HDR, ma che non è neppure lontanamente vicino a rendere possibile la sostituzione di una TV tradizionale, a meno che non ci si trovi in ambienti bui. Come è giusto che sia.

Ottimo il sistema audio, affidato a due speaker da 12w full-range realizzati in collaborazione con Harman/Kardon, eccezionale il sistema di autofocus e correzione trapezoidale automatica: ad ogni spostamento, grazie ai sensori di movimento integrati, l’Xgimi Horizon Ultra metterà nuovamente a fuoco l’immagine proiettando un logo sul telo o la parete verso il quale è puntato, con un risultato molto preciso e decisamente veloce. E se si somma questo sistema di messa a fuoco, con la presenza di un buon correttore digitale della geometria dell’immagine (in grado di lavorare a ±40°) si arriva alla conclusione che l’Xgimi Horizon Ultra è uno di quei proiettori tuttofare, pensati per essere utilizzati anche in movimento.

Qualità video

La tecnologia Dual Light che, dome detto, combina una sorgente luminosa laser a quella LED, porta tante migliorie in questo modello. La prima, chiaramente, è la possibilità di garantire i 2300 ISO lumen (contro i 1500 del Pro 4K), ma non finisce qui. Xgimi Horizon Ultra integra anche un’altra funzionalità, molto utile per le persone che vogliono sostituire la TV con un proiettore: si chiama Turbo Light ed in presenza di luce ambientale aumenta automaticamente la luminosità riducendo del 20% l’area di proiezione per garantire il massimo della qualità video.

Tutto sommato si tratta di una buona soluzione, che permette al proiettore di poter essere utilizzato in praticamente tutte le condizioni di utilizzo ma, come già detto, per noi continua ad essere un prodotto che non dovrebbe essere utilizzato per sostituire una TV anche se una cosa è importante: Xgimi Horizon Ultra è uno dei pochi proiettori che può essere utilizzato di fatto anche di giorno senza troppi problemi.

Larisolizione nativa è 4K UHD e garantisce immagini sempre nitide e ricche di dettaglio, ma a chi ha avuto modo di provare il Pro 4K sicuramente risalterà all’occhio la gestione del colore che è migliorata profondamente.

Xgimi Horizon Ultra è uno dei proiettori con la migliore precisione del colore, una caratteristica che riesce a garantire grazie alla regolazione automatica delle impostazioni relative a luminosità, colore e bilanciamento per ottenere la migliore resa possibile.

Molto efficace anche lo zoom che, finalmente, non è più digitale ma ottico, così come la modalità gioco a bassa latenza che ok, funziona solo con sorgenti HDRMI, ma che come già detto rende l’Xgimi Horizon Ultra il miglior proiettore del brand per il gaming.

Sistema operativo

Xgimi Horizon Ultra è animato da Android TV 11, ma se nel modello Pro 4K ne esaltammo le potenzialità, ormai siamo nel 2024 ed è impensabile che un prodotto di questa qualità non sia animato da Google TV e che, soprattutto, non abbia ancora la certificazione Netflix. Parliamoci chiaro, ci sono modelli cinesi di brand sconosciuti che arrivano con Google TV e Netflix pre-installato, ed il fatto che Xgimi Horizon Ultra inizia a diventare non più accettabile.

Detto questo però, va detto che dispone del Play Store e permette l’installazione di praticamente tutte le applicazioni disponibili per gli smartphone di Google (alcune delle quali andranno installate tramite sideload). E se avete avuto modo di leggere una delle mie recensioni delle TV animate dall’OS di Mountain View, saprete quanto io lo apprezzi.

Però ormai sono anni che il brand ci propina la tiritera che “stanno lavorando per ottenere la certificazione”, ma il punto è che se una persona decide di spendere la cifra necessaria per acquistare un proiettore come l’Xgimi Horizon Ultra e si porta a casa un prodotto di questa qualità, deve pretendere di poter utilizzare tutte le applicazioni di streaming, senza impazzire con procedure d’installazione strane (che poi non permettono neppure la visualizzazione a risoluzione piena).

Ad ogni modo è bene ricordarsi che Android TV integra la funzione Chromecast e che tramite il PlayStore è possibile scaricare molte app che abilitano lo streaming da dispositivi Apple, in soldoni, si potrà proiettare tutto ciò che viene visualizzato sul proprio smartphone o tablet. E proprio perché è Android, sull’Xgimi Horizon Ultra si potranno utilizzare praticamente tutti i servizi di Cloud Gaming come quello di Xbox.

Prezzo e considerazioni

Xgimi Horizon Ultra ha un prezzo di vendita di 1899,00 euro ma attualmente, su Amazon, è possibile acquistarlo in sconto a 1699,00 euro. Insomma, costa 200 euro in più al modello Pro 4K al momento del lancio (che ora si trova a 1200 euro circa), ma le migliorie rispetto al modello precedente sono tangibili in praticamente ogni particolare hardware.

Purtroppo però la questione Netflix inizia a pesare ed anche se si potrebbe risolvere la questione collegando uno stick Google TV o Amazon Fire, in realtà questa scelta farebbe perdere il senso di acquistare un proiettore smart: qualora si volesse acquistare un proiettore “tradizionale” a questo prezzo si troverebbero soluzioni qualitativamente migliori alle quali basterebbe collegare una TV Stick per avere tutte le funzioni di Google.

Insomma, Xgimi Horizon Ultra si piazza nella mia top 3 dei migliori proiettori Android del 2024. Ma la scelta sta a voi: considerandone tutti i pro e i contro dovete ben valutare quale tipologia di proiettore volete acquistare, anche perché su questi livelli le cifre iniziano a diventare importanti.



