OUKITEL WP35 è il rugged phone da 11.000 mAh più sottile, ora disponibile nello store ufficiale

Perché puntare ad uno smartphone ultra-resistente quando è possibile unire l’utilità di due prodotti in uno solo, senza mettere da parte lo stile? Il nuovo rugged phone OUKITEL WP35 è un dispositivo robusto e potente, ma anche dotato di una batteria ad alte performance da ben 11.000 mAh, il tutto con un look stiloso grazie alla back cover che si ispira alla brillantezza del diamante. Non solo, perché abbiamo a che fare con il modello più sottile della sua categoria, ora disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale del brand.

OUKITEL WP35: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OUKITEL

L’ultimo smartphone del brand è sia un rugged che un battery phone: OUKITEL WP35 è dotato di uno schermo da 6,6″ con risoluzione 2.4K ed un vetro protettivo Gorilla Glass 5 mentre il corpo è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H (quest’ultima di grado militare). Insomma, il telefono è in grado di resistere a urti, cadute, immersioni in acqua, polvere e temperature estreme. È uno smartphone resistente ma anche votato all’autonomia: a bordo trova spazio una colossale batteria da 11.000 mAh, perfetta per non restare mai senza energia (e fino a 60 giorni in standby).

Crediti: OUKITEL

Nonostante la struttura ultra-resistente e la super batteria, OUKITEL WP35 mantiene uno spessore contenuto di soli 14,9 mm (chi conosce i dispositivi rugged sa bene che solitamente con queste caratteristiche si sale anche sopra i 20 mm). Passando alle specifiche tecniche, il nuovo smartphone OUKITEL è equipaggiato con il chipset a 6 nm Dimensity 6100+ con tecnologia UltraSave 3.0+ e connettività 5G. Il SoC è supportato da 8 GB di RAM (fino ad un totale di 24 GB tramite Virtual RAM) e 256 GB di spazio di archiviazione, con possibilità di espandere quest’ultimo fino a 2 TB tramite micro SD.

Crediti: OUKITEL

Il comparto fotografico non fa una piega, nonostante la natura rugged del telefono (e quindi con ben altre mire). Il sensore principale è un Sony IMX682 da 64 MP (1/1.73″), accompagnato da una Night Vision Camera da 8 MP (con tanto di sensori a infrarossi) ed un obiettivo macro da 2 MP. Per gli autoscatti è presente una selfie camera da 32 MP. Il resto delle caratteristiche comprende il GPS, l’NFC per i pagamenti, il supporto Dual SIM 5G, Android 14 lato software.

Il nuovo rugged phone OUKITEL WP35 sarà disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale del brand a partire dal 5 giugno, al prezzo scontato del 25%: solo 299,9$ (circa 284,9€), con la possibilità di ottenere un extra sconto del 5% iscrivendosi al sito (vale solo per i nuovi utenti).

Contenuto realizzato in collaborazione con OUKITEL.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le