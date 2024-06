Il non plus ultra per gli appassionati di computer, hardware e soprattutto di gaming sono senza alcun ombra di dubbio molti dei dispositivi prodotti e commercializzati da ASUS nella serie ROG: computer portatili, componenti, tastiere e mouse sono solo alcuni dei settori in cui è possibile trovare dei prodotti ROG (Republic of Gamers).

L’oggetto che l’ufficio stampa di ASUS ci ha invitato a provare è il nuovo mouse ROG STRIX IMPACT III wireless, un dispositivo che rientra a pieno nella categoria degli accessori per gamer accaniti grazie alle sue specifiche di tutto punto.

Recensione ASUS ROG STRIX IMPACT III wireless

Design ed ergonomia

Voglio partire in primis dalla confezione, la quale è piuttosto essenziale: oltre al mouse, nella scatola si trova solo il manuale utente e una semplice borsa di stoffa con qualche semplice manualetto. Per il resto, per entrare più nel vivo, l’ASUS ROG Strix Impact III è un mouse relativamente piccolo (126x62x39 mm) con un corpo simmetrico e un design minimalista, privo di numerosi pulsanti aggiuntivi, supporti ergonomici sui lati o altri elementi di design che spesso caratterizzano i dispositivi di questa categoria.

Il corpo simmetrico del mouse non presenta inclinazioni verso destra o sinistra, quindi teoricamente può essere utilizzato con entrambe le mani; c’è, però, un ma. I pulsanti laterali sono stati installati sul lato sinistro, e questo di fatto rende impossibile l’utilizzo di questi due tasti extra ai mancini. D’altra parte è una circostanza che si verifica piuttosto spesso, perciò è frequente che la categoria dei mancini sia un po’ penalizzata in questo.

I pulsanti principali sono di medie dimensioni e la zona di clic confortevole inizia all’incirca a livello della parte più lontana della rotella, quindi abbastanza distante dal centro del mouse. Il corpo dell’ASUS ROG Strix Impact III è stretto, con i lati che hanno una leggera pendenza e la parte inferiore significativamente più stretta della parte superiore.

Questo, insieme al peso leggero del mouse, permette di sollevarlo facilmente dal tappetino, nonostante i lati non siano in gomma ma realizzati nella stessa plastica opaca che contraddistingue il resto del mouse. I lati hanno una texture fine a linee inclinate che non offre una presa migliore rispetto alla superficie opaca dell’intero mouse: personalmente l’ho trovato a tratti scivoloso, soprattutto se comparato all’MX Master 3 di Logitech che utilizzo da anni e che, di fatto, possiede delle finiture gommate per migliorare il grip.

Considerate le dimensioni relativamente piccole del mouse, questo è un prodotto che consiglierei ad utenti per lo più con le mani medio-piccole, dal momento che con mani più grandi la presa “a palmo” risulta essere sicuramente più complicata. Per il resto l’ASUS ROG Strix Impact III ha sei pulsanti: due principali, una rotella di scorrimento, due pulsanti laterali, un pulsante di switch DPI situato nella parte inferiore accanto al sensore insieme al tasto pair per avviare l’abbinamento con il nostro computer.

I pulsanti laterali sono posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili con il pollice, anche per chi ha mani di dimensioni medie e utilizza una presa a palmo. La rotella di scorrimento è l’unico elemento retroilluminato del mouse, aspetto secondo me a suo vantaggio visto che la maggior parte dei dispositivi in questo mercato si distingue non di certo per sobrietà.

Funzionamento

L’ASUS ROG Strix Impact III Wireless è dotato del più recente sensore ottico, ROG AimPoint, una versione personalizzata del PixArt PMW3399 per ASUS. La risoluzione massima è di 36.000 DPI, la velocità di tracciamento massima è di 650 pollici al secondo e l’accelerazione massima è di 50g. Questo sensore offre massima precisione e velocità con un peso minimo e si è dimostrato il compagno ideale per chi ha, come me, uno schermo da 34″ pollici a 21:9 che ha “lunghe distanze” da percorrere sul dekstop o anche nelle configurazioni multi schermo: nell’uso, infatti, il sensore si è dimostrato eccellente con un’ottima precisione, stabilità e assenza di interruzioni.

Il mouse supporta due opzioni di connessione: wireless tramite il trasmettitore USB ROG Omni con tecnologia ROG SpeedNova proprietaria e Bluetooth. Il segnale wireless è stabile e non ci sono state interruzioni o perdite di segnale durante l’uso. ASUS promette una lunga durata della batteria: 618 ore in Bluetooth senza retroilluminazione e 450 ore con retroilluminazione; 450 ore con segnale radio 2.4 GHz senza retroilluminazione e 320 ore con retroilluminazione.

Tuttavia, la scelta di utilizzare batterie è una decisione piuttosto opinabile: vero che le batterie si reperiscono piuttosto facilmente, ma è anche vero che avere un ingresso USB-C e ricaricare la batteria interna sarebbe stato altrettanto comodo.

Software

Per configurare completamente l’ASUS ROG Strix Impact III Wireless, è necessario utilizzare il software proprietario Armoury Crate, anche se alcune impostazioni di base possono essere effettuate al volo, quindi non ci saranno problemi nel collegare il mouse a dispositivi diversi.

Nell’app Armoury Crate, si possono configurare le azioni per ogni pulsante, selezionare quattro livelli DPI, la frequenza di polling, l’angolo di inclinazione, la retroilluminazione (con supporto AURA Sync), l’altezza del lift-off e calibrare il mouse a seconda della superficie utilizzata, e quest’ultima l’ho trovata davvero una figata, soprattutto perchè sono disponibili preset per le superfici ASUS e la calibrazione per qualsiasi altra.

C’è anche una sezione dedicata all’alimentazione dove si possono visualizzare il livello di carica attuale, impostare un allarme di batteria scarica e il tempo necessario per andare in standby. L’applicazione è utilizzata anche per aggiornare il firmware e connettere tastiera e mouse a un unico trasmettitore USB ROG Omni.

Prezzo e considerazioni

ASUS ROG Strix Impact III non è il mouse per i pro-gamer o per chi ne fa un utilizzo davvero agonistico, quanto più è l’accessorio adatto a chi gioca saltuariamente, o a chi passa molte ore al computer e ha bisogno di un mouse leggero e dalle dimensioni compatte. Il prezzo disponibile online per questo mouse si aggira intorno ai 70 euro, cifra che lo colloca nella fascia media dei mouse commerciali.

