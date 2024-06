Recensione SkyEcho FreeOne Pro: un proiettore economico, ma molto versatile

Sono sempre di più le persone che scelgono i proiettori per l’intrattenimento personale e per creare dei piccoli cinema all’interno delle proprie case. Ma cosa succede se volete godervi i vostri film preferiti anche all’aperto e, soprattutto, se non volete spendere un occhio della testa? La risposta si chiama SkyEcho FreeOne Pro: un proiettore economico che però può essere portato in giro e che offre prestazioni da non sottovalutare. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione SkyEcho FreeOne Pro

Design e materiali

SkyEcho FreeOne Pro è un proiettore dal design molto particolare, la base su cui si poggia fa da perno per il corpo del dispositivo che può muoversi liberamente di 270° per garantire la migliore angolazioni di visione e proiettare l’immagine nel punto preciso desiderato: addirittura sotto al soffitto nel caso in cui sia necessario. Questo gimbal utilizza delle cerniere in metallo per garantire una rotazione fluida e senza intoppi, mentre la scocca del proiettore è realizzata in plastica con una livrea completamente nera. Sul fondo della base, per garantire un aggancio saldo, è presente anche il supporto per la vite da 1/2, ovvero quella tipica dei selfie stick.

Sul dorso del proiettore è presente in tasto di accensione a sfioro, mentre i controlli per il volume sono relegati all’asta di supporto sinistra. Il corpo centrale, inoltre, integra anche una ventola che scarica l’aria calda raccolta tramite la parte posteriore, mentre frontalmente troviamo la lente e i sensori per il fuoco automatico e la correzione trapezoidale. Nella zona posteriore abbiamo anche a disposizione gli ingressi I/O: una porta USB di tipo A, un ingresso HDMI ed un’uscita AUX per collegare dispositivi audio esterni.

In confezione è incluso anche un telecomando, privo di tastierino numerico, ma che può funzionare anche da mouse e aiuta a correggere la messa a fuoco nel caso in cui ci siano da apportare dei miglioramenti manuali. Il telecomando può anche accendere e spegnere il dispositivo, in modo da poter operare il proiettore senza necessariamente dover usufruire dei comandi manuali sulla scocca.

Hardware e qualità dell’immagine

SkyEcho FreeOne Pro è un proiettore portatile con lente LCD che offre una luminosità massima di 350 ANSI Lumen ed una risoluzione nativa in HD (1280 x 720p). La grandezza massima dell’immagine proiettata è pari a 150″ ad una distanza non superiore a 4 metri, con supporto per l’auto-focus (in 3 secondi) e la correzione trapezoidale automatica. Sotto la scocca troviamo un chipset Allwinner H713 con CPU quad-core e GPU Mali-G31 che garantisce la decodifica dei file video fino alla risoluzione 4K, mentre per quanto riguarda le memorie abbiamo a disposizione 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

Di tutto rispetto anche il lato connettività, con modulo Wi-Fi 6 che garantisce dello ottime prestazioni per lo streaming e Bluetooth 5.2 per collegare accessori come cuffie wireless oppure sistemi hi-fi senza fili. Una soluzione del genere, infatti, potrebbe essere caldamente consigliata: nonostante il dispositivo sia dotato di due speaker da 3W, l’audio può risultare piuttosto essenziale e non riuscire ad esaudire al meglio le esigenze di chi vorrebbe vedere un film all’aperto.

Il proiettore, inoltre, può usufruire di un ingresso USB-A 2.0 per la riproduzione da penne e hard disk esterni, una porta HDMI per collegare dispositivi multimediale ed un’uscita AUX per portare l’audio verso casse e speaker aggiuntivi. Questo modello, inoltre, integra anche una batteria da 5.200 mAh che permette di usufruire del proiettore anche quando non si ha a disposizione una fonte di alimentazione diretta. Se volete fare, per esempio, un pic-nic con film, allora la batteria integrata vi garantirà fino a 2 ore di riproduzione: assicuratevi quindi di non scegliere un colossal da 3 ore perché sicuramente non riuscirete a vederlo tutto.

La qualità dell’immagine, a causa della risoluzione bassa e della luminosità che non riesce a spingersi oltre i 350 ANSI Lumen, risultata sufficiente: a questo prezzo (che vi sveleremo a breve) non si può chiedere di più. Risultano ottime, invece, le funzioni di correzione della proiezione come l’auto-focus e il keystone automatico, così come le modalità che permettono anche l’utilizzo di un telo per la proiezione frontale o posteriore, in modo da non essere infastiditi dalla posizione del fascio di luce.

Ottima, invece, la scelta del sistema operativo: seppur non si tratti dell’ultimissima versione di Android TV, l’OS Android 9.0 messo a disposizione da questo modello offre prestazioni di gran lunga superiori a quelli di molti sistemi operativi Linux personalizzati che spesso incappano nella mancanza delle app più basilari. In questo caso abbiamo a disposizione tutte le app più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e DAZN, ma senza supporto per il DRM Widevine L1: questo significa che la riproduzione dei contenuti tramite la piattaforma non supererà mai la definizione SD (Standard Definition).

Recensione SkyEcho FreeOne Pro: prezzo e considerazioni

SkyEcho FreeOne Pro è un proiettore essenziale, perfetto per chi non ha troppe pretese e vuole godersi qualche ora di intrattenimento anche quando si è fuori casa. La risoluzione nativa HD potrebbe sembrare un po’ bassa, ma la resa cromatica non è affatto male e il sistema operativo Android offre prestazioni e app di gran lunga superiori ai vari sistemi Linux personalizzati che spesso abbiamo visto su questa particolare tipologia di dispositivi.

Il prezzo, però, è davvero invitante: di listino, infatti, SkyEcho FreeOne Pro viene proposto a circa 150€, ma con il codice sconto che trovate qui sotto potrete farlo vostro per soli 106.34€. A questo prezzo non si può davvero chiedere di più, quindi se non volete spendere troppo questo è davvero il momento giusto per creare il vostro personalissimo cinema casalingo.

