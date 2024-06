Tutta la pubblicità sparisce da Google TV, ma il motivo non vi piacerà

Uno dei grandi problemi delle moderne interfacce di smart TV, set-top-box e TV stick è sicuramente l’onnipresenza di pubblicità di ogni genere, ma alcuni utenti di Google TV recentemente si sono potuti godere una meritata visione completamente priva di ads. Sul web, infatti, sono emerse diverse segnalazioni di utenti che si sono ritrovati l’interfaccia completamente vuota, con le sole app ad occupare lo spazio sullo schermo.

Un bug ha fatto sparire tutta la pubblicità da Google TV

Crediti: 9to5Google

Purtroppo, Google non ha deciso di sua spontanea volontà di rimuovere l’incredibile quantità di pubblicità che affolla l’interfaccia TV: infatti, si è trattato semplicemente di un bug. Per qualche ora, gli utenti di Chromecast con Google TV e alcune smart TV firmate TCL non hanno mostrato alcun segno di pubblicità, spot o ads, lasciando l’interfaccia completamente vuota.

“Io ho dovuto installare un launcher alternativo per avere questo bug“, ha commentato sarcasticamente un utente, sottolineando che per rimuovere la pubblicità da questi dispositivi è quasi sempre necessario ricorrere ad interfacce alternative con il sideloading. La pubblicità, dopo qualche ora, è tornata regolarmente a comparire sulla schermata Home, restituendo agli utenti la classica esperienza di visione.

