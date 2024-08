Xiaomi annuncia Air Fryer Essential 6L: è la nuova friggitrice ad aria Global

Finite le vacanze estive, la compagnia cinese vuole prendere per la gola i più tristi per il rientro con un nuovo articolo dedicato alla cucina. Xiaomi Air Fryer Essential 6L è stata annunciata tramite il sito ufficiale Global: si tratta di una nuova friggitrice ad aria pensata per offrire una cottura 3D uniforme e completa, ma con alcuni dettagli che la rendono “essenziale” (come indicato anche dal nome).

Xiaomi Air Fryer Essential 6L: tutte le novità della maxi friggitrice ad aria per i mercati internazionali

Crediti: Xiaomi

Partiamo subito che i compromessi: Xiaomi Air Fryer Essential 6L non è dotata di uno sportello trasparente (come Smart Air Fryer Pro 4L), ma di un classico cestello estraibile; inoltre, a differenza del modello citato non sono presenti funzionalità smart e quindi non è possibile sfruttare i controlli tramite app. Si tratta quindi di una friggitrice ad aria essenziale e sicuramente più economica, ma al momento non è stato rivelato il prezzo. L’elettrodomestico presenta un look minimale, nel perfetto stile Xiaomi. Come il nome lascia intendere è presente un cestello abbastanza capiente, da 6 litri.

Crediti: Xiaomi

Il sistema presente all’interno del dispositivo consente una cottura 3D dei cibi in modo uniforme, con una circolazione dell’aria calda a 360° ed una potenza di 1.550W. Le manopole frontali permettono di impostare la temperatura (fino a 200°C) ed il tempo di cottura (da 1 a 60 minuti); tutta la parte interna è realizzata in metallo, facile da pulire e resistente alle alte temperature. Il cestello è dotato di un pratico rivestimento antiaderente ed è semplicissimo da rimuovere e da lavare.

La nuova friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer Essential 6L è stata annunciata tramite lo store ufficiale Global, ma mancano ancora prezzo e disponibilità. Teniamo le dita incrociate e speriamo di vederla anche in Italia! Nel frattempo vi segnaliamo che il modello Air Fryer Pro (da 4L, ma smart e con finestra frontale) è disponibile su Amazon.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le