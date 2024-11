Realme GT 7 Pro ufficiale: potente come Xiaomi 15 e OnePlus 13, ma costa meno!

Il mese di ottobre ha visto il debutto dei primi smartphone con Snapdragon 8 Elite, l’ultima generazione di punta realizzata da Qualcomm. Xiaomi 15, OnePlus 13 e iQOO 13 sono già usciti ma ora è tempo di guardare al top di gamma più economico di tutti (almeno per ora). Realme GT 7 Pro è ufficiale in Cina e costa davvero poco confrontato con i rivali!

Realme GT 7 Pro è ufficiale in Cina: tutte le novità e quanto costa il nuovo top di gamma

Crediti: Realme

Il nuovo flagship di Realme è un modello di punta con tutti i crismi e non si fa mancare proprio nulla. La scocca è impermeabile (IP68/IP69), ha un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (più sicuro e veloce di quello classico) ed offre un look elegantissimo. Realme GT 7 Pro è dotato di un modulo fotografico quadrato ed un ampio schermo con bordi micro curvi su quattro lati; la selfie camera è inserita in un punch hole mentre la scocca è in vetro. Bellissime le nuove colorazioni, su tutte quella Mars Exploration: il retro è rosso e riproduce le tipiche venature della superficie di Marte.

Crediti: Realme

Ovviamente le prestazioni sono affidate allo Snapdragon 8 Elite: non c’è bisogno di presentazioni dato che parliamo del chipset più potente in circolazione (ecco l’ultima classifica dei migliori smartphone su Antutu). Il SoC è supportato da memorie RAM LPDDR5X (fino a 16 GB) e storage UFS 4.0 (fino a 1 TB) mentre a raffreddare gli spiriti più bollenti pensa il nuovo sistema di dissipazione al liquido con una camera di vapore extra-large. Lato autonomia si prevedono faville grazie alla batteria da ben 6.500 mAh, con ricarica da 120W. Il software è l’ultima Realme UI 6, su base Android 15.

Per la parte frontale, Realme GT 7 Pro è il primo telefono con uno schermo Sky Eco²: si tratta di un pannello Samsung AMOLED da 6,78″ con varie tecnologie per migliorare la luminosità (fino a 6.000 nit) e la gamma cromatica (DCI-P3 al 120%) e per evitare l’affaticamento degli occhi, tramite regolazione intelligente. Il pannello è dotato anche di refresh rate dinamico (8T LTPO) fino a 120 Hz. Il comparto fotografico si basa sul sensore IMX906 da 50 MP con stabilizzazione ottica e tecnologie AI HYPERIMAGE+ (varie funzionalità che migliorano gli scatti tramite l’intelligenza artificiale); c’è un ultra-wide ma la vera chicca è il teleobiettivo periscopio con zoom 120X (ottico 3X).

Crediti: Realme

Al momento Realme GT 7 Pro è stato lanciato solo in Cina, al prezzo di partenza di circa 465€ al cambio attuale (ossia 3.599 CNY, in promo lancio). Si tratta del top di gamma più economico con Snapdragon 8 Elite e speriamo che anche alle nostre latitudini debutti ad una cifra allettante. Il lancio Global è previsto per novembre, quindi restiamo in attesa di saperne di più; intanto ecco il nostro approfondimento con tutti i dettagli e la scheda tecnica completa mentre se volete passare direttamente al sodo, ecco dove comprare il nuovo flagship!

