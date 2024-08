Cambio di look per Realme GT 7 Pro: il prossimo top ricorda… Xiaomi?

Fino a questo momento si è parlato principalmente delle specifiche e delle novità sul fronte tecnico, ma ora è tempo di guardare anche allo stile del prossimo top di gamma di Realme. A quanto parte potrebbe esserci un cambio di rotta, con un look tutto nuovo ma che ricorda un noto rivale: Realme GT 7 Pro somiglia a Xiaomi 14 in queste prime immagini (bozzetto e render), ovviamente da prendere con le dovute precauzioni.

Realme GT 7 Pro nella prima immagine render: il design si ispira a Xiaomi 14? Ecco come potrebbe cambiare il design

Crediti: Weibo

Nelle scorse ore un insider cinese ha pubblicato un’immagine in cui viene mostrato il design posteriore di vari smartphone top in arrivo: non si tratta di render ma di bozzetti. Il primo della lista sarebbe Realme GT 7 Pro, seguito da OnePlus 13, iQOO 13 e Redmi K80. Se nel caso degli ultimi tre i rispettivi look erano già noti (anche se, come sempre, si tratta di indiscrezioni), questa è la prima volta che mettiamo gli occhi su quello che potrebbe essere il design del futuro flagship di Realme (molto diverso da quello di GT 6 cinese, GT 6 Global e GT 5 Pro).

Crediti: Weibo

Per l’occasione è stato realizzato anche un render, utile per avere un’idea di quello che potrebbe essere il risultato finale. Realme GT 7 Pro, o almeno il presunto tale, appare subito stiloso ed elegante ma c’è un appunto da fare: il design risulta vicinissimo a quello di Xiaomi 14, attuale top della casa di Lei Jun. Quindi dovremmo avere un ampio modulo fotografico rettangolare con bordi leggermente arrotondati, contenente un trittico di sensori ed il flash LED.

Xiaomi 14 – Crediti: Xiaomi

Per ora non ci sono conferme da parte della casa cinese, quindi dovremo pazientare fino all’uscita dei primi teaser ufficiali. Il lancio di Realme GT 7 Pro sarebbe fissato (secondo i leak) nel corso del Q4 2024 (quindi tra ottobre e dicembre) e ovviamente si punta al prossimo Snapdragon 8 Gen 4. Nonostante le performance top, il prossimo GT non dovrebbe essere il primo telefono di Realme con la nuova tecnologia di ricarica Super Sonic Charge da 320W, presentata di recente. Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, basata su quanto trapelato finora.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 8,7 mm

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (BOE X2) da 6,78″ 1.5K+ , micro-curved su quattro lati

(BOE X2) da , micro-curved su quattro lati Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core

GPU Adreno

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh o 6.100 mAh con ricarica rapida da 100W o 120W

o con ricarica rapida da o Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X)

(f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) Selfie camera da ??? MP (f/???)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0 (oppure Android 15)

