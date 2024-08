Realme SuperSonic Charge: la ricarica da 320W è ai limiti del miracolo

È ufficialmente di Realme la ricarica rapida più potente al mondo: si chiama SuperSonic Charge e vanta una potenza record da addirittura 320W. Presentata dalla compagnia in occasione dell’828 Fan Festival in quel di Shenzhen, questa incredibile tecnologia ci avvicina a un mondo in cui in pochissimi minuti lo smartphone si carica totalmente, allontanando la fobia di rimanere senza batteria.

Realme presenta l’incredibile ricarica SuperSonic Charge con potenza record da 320W

Bastano solamente 4 minuti e 20 secondi per passare dallo 0% al 100%, tempistiche ai limiti dell’incredibile se si pensa che ci sono in commercio smartphone che ci mettono più di 1 ora per fare altrettanto. In un solo minuto la batteria arriva già al 26%, superando il 50% in meno di 2 minuti, anche se Realme non ha specificato quale fosse l’amperaggio della batteria del prototipo mostrato in video; per confronto, la ricarica 300W di Xiaomi impiega 4 minuti e 54 secondi per caricare una 4.100 mAh.

Il nome del caricatore è piuttosto esplicito: Pocket Cannon (Cannone Tascabile) ha una densità di potenza pari a 3,3W/cm3 e dimensioni similari a quelle del caricatore da 240W di Realme GT Neo 5. Questo caricatore comprende anche supporto a standard di ricarica SuperVOOC, Power Delivery e UFCS fino a 320W. Inoltre, ha due porte USB-C per caricare contemporaneamente smartphone a 150W e notebook a 65W.

Per tutelare la sicurezza di smartphone e persone, Realme ha creato anche AirGap, apposito trasformatore di tensione a conversione elettromagnetica senza contatto; è più piccolo di un polpastrello, ha un’elevata efficienza energetica del 98%, riduce la tensione a 20V e la tiene isolata dalla batteria in caso di guasti.

Realme ha anche annunciato di aver realizzato una batteria da 4.420 mAh con struttura pieghevole a 4 celle, il ché potrebbe significare che il sub-brand OPPO potrebbe essere pronto a lanciare il suo primo foldable. Non solo batterie e ricariche: all’evento delle scorse ore, Realme ha presentato anche altre tecnologie. Un pulsante a stato solido per la fotocamera, un display anti-riflesso fino all’80% per migliorarne la visibilità sotto al sole, AI Motion Picture per trasformare un’immagine in un video da 25 fotogrammi, AI Gaming Super Resolution e Realme Holo Audio che regola il posizionamento dei suoni in fase gaming.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le