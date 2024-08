Redmi Note 14/14 Pro certificati: la ricarica rapida sarà più potente

Aggiornamento 27/08: all’elenco delle certificazioni si aggiunge anche quella di Redmi Note 14 5G, la trovate nell’articolo.

Dato che la serie Redmi Note 13 venne presentata a settembre 2023, è plausibile che non manchi più così tanto al primo lancio della serie Redmi Note 14. Dico “primo” perché ormai sappiamo bene che Xiaomi è solita declinarla in molteplici modelli e che questi vengono prima presentati in Cina e poi nel resto del mondo, Europa compresa. Prima di vederli in Italia ci vorranno ancora diversi mesi, ma prima che ciò accada le certificazioni ce ne svelano in anticipo alcune delle specifiche chiave.

La serie Redmi Note 14 inizia a ricevere le prime certificazioni, che ce ne svelano le specifiche

Prima che arrivi eventualmente l’ente cinese TENAA a svelarcene design e scheda tecnica, quello 3C ha testato il modello 24090RA29C, che apparterrebbe alla famiglia Redmi Note 14 e che sarà dotato del caricatore Xiaomi MDY-17-EE. Quest’ultimo avrebbe una potenza pari a 11V 4.1A, che si traduce in una potenza di ricarica di 45W: dando per scontato che si parli del modello base “beryl“, sarebbe un passo in avanti rispetto alla 33W di Redmi Note 13, anche perché Pro e Pro+ si caricano a 67W e 120W ed è implausibile che sia stata peggiorata.

All’elenco delle certificazioni si aggiunge anche quella che riguarderebbe Redmi Note 14 5G, siglato come 24094RAD4G e il cui nome in codice dovrebbe essere “amethyst“. Di questo modello non sappiamo ancora la potenza della ricarica rapida, anche se ci aspettiamo che rimanga da 45W, mentre sappiamo che sarebbe basato sul MediaTek Dimensity 6100+.

La stessa certificazione ha toccato anche 24115RA8EC, cioè Redmi Note 14 Pro 5G (“malachite“), che dalla sua avrebbe un più potente caricatore MDY-14-EC con un’uscita pari a 90W, un miglioramento dei 67W di Redmi Note 13 Pro 4G/5G. Abbiamo già una data di presentazione per la serie Redmi Note 14, di cui conosceremmo il nuovo design così come alcune caratteristiche principali come microchip e fotocamere.

