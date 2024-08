Redmi Watch 5 Active ufficiale: c’è un nuovo smartwatch low-cost Xiaomi

Era fissato sul calendario: oggi è il giorno in cui scopriamo un nuovo membro dell’ampio catalogo di indossabili Xiaomi, ovvero Redmi Watch 5 Active. Come da tradizione, il sub-brand Redmi è contraddistinto dal proporre prodotti più conveniente del marchio principale, e infatti questo smartwatch punta proprio alla fascia economica.

Xiaomi presenta il nuovo smartwatch economico Redmi Watch 5 Active

Nelle due colorazioni Midnight Black e Matte Silver, Redmi Watch 5 Active è sostanzialmente uguale al suo predecessore: design squadrato e tasto fisico laterale. Non lo è dimensionalmente, però, perché da uno schermo LCD da 1,83″ 240 x 280 pixel si sale a uno da 2″ 320 x 385 pixel leggermente più luminoso, fino a 500 nits anziché 450 e con oltre 200 watchfaces (di cui più di 50 personalizzabili).

Ha certificazione IPX8, per una scocca che contiene una più ampia batteria da 470 mAh che passa da 12 a 18 giorni con utilizzo moderato, mantenendo il supporto alla ricarica magnetica. Il software si basa su HyperOS, e da oltre 100 si sale a oltre 140 modalità sportive, con sensoristica che comprende cardiofrequenzimetro e SpO2. La presenza di speaker e microfono con riduzione del rumore fa sì che lo smartwatch abbia sia il supporto ad Alexa che alla risposta alle telefonate tramite Bluetooth 5.3.

Redmi Watch 5 Active è disponibile in India al prezzo di 2.799 Rs, pari a circa 29€; non lo sappiamo ancora, ma visto che Redmi Watch 3 Active è disponibile in Italia (al costo di listino di 39€) ci aspettiamo che anche il nuovo modello venga importato ufficialmente dalle nostre parti.

