La serie Redmi K80 avrà specifiche al top: spunta una prima immagine

Aggiornamento 20/08: dopo le specifiche di Redmi K80, compare un’immagine render di K80 Pro, le trovate all’interno dell’articolo.

Ora che la serie Xiaomi 14 è al completo è tempo di guardare ai prossimi modelli top della costola del brand cinese. Continuano le indiscrezioni sulla futura serie Redmi K80, che quest’anno sarebbe composta soltanto dal modello standard e dal fratello maggiore Pro: ecco cosa sappiamo finora, fra immagini, specifiche, prezzo e data di presentazione.

Redmi K80 e K80 Pro: si continua a parlare dei prossimi top di gamma della costola di Xiaomi

Per quanto riguarda il numero di smartphone che vedranno la luce quest’anno, Redmi ha deciso di optare – stando ai leak – per due dispositivi anziché tre. Ci saranno Redmi K80 e K80 Pro mentre il modello K80E non si farà, o meglio sarà inglobato come parte della serie Note. Ma cosa possiamo aspettarci dalla futura generazione della gamma K? Tanto, secondo quanto trapelato finora, dato che dovrebbe trattarsi di due modelli con specifiche al top.

L’immagine render finora trapelata ci mostra un Redmi K80 Pro che cambierebbe le carte in tavola sotto il profilo estetico, passando da un riquadro rettangolare a un modulo fotografico rotondo che ricorda gli smartphone OnePlus. In fatto di materiali avremmo una struttura in metallo, mentre la cover posteriore sarebbe in vetro.

Crediti: Weibo

Come al solito maggiori dettagli dal social cinese Weibo (vero e proprio focolaio di insider): Redmi K80 sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 mentre il maggiore K80 Pro avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 4, ancora inedito e in arrivo ad ottobre. Entrambi gli smartphone avrebbero schermi piatti con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, e si vocifera di test sul lettore d’impronte ad ultrasuoni, anche se non è certo che venga implementato.

Crediti: Weibo

Le batterie passerebbero dai 5.000 mAh della serie K70 a 5.500 mAh; per la ricarica rapida, dovremmo trovare il supporto ai 120W, almeno per quanto riguarda la versione Pro. L’altra differenza principale riguarderebbe il comparto fotografico, dove il Pro acquisirebbe un sensore da 50 MP come teleobiettivo a periscopio 3/4x anziché un teleobiettivo standard come su K70 Pro.

Per la data di presentazione di Redmi K80 e 80 Pro non c’è ancora niente di ufficiale, ma secondo il leaker Digital Chat Station dovrebbe essere a novembre 2024, anticipati quindi dalla serie Xiaomi 15.

