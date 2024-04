Redmi Turbo 3 x Harry Potter: in arrivo un’edizione speciale magica!

Manca ormai pochissimo al debutto del primo smartphone della serie Turbo, una nuova gamma di Xiaomi votata alle performance (si spera ad un prezzo accessibile). Nonostante i leak e le conferme, ecco fare capolino una novità decisamente inaspettata: Redmi Turbo 3 debutterà in versione Harry Potter, con un design nuovo di zecca ed una confezione a tema. Vi ricorda qualcosa?

Redmi Turbo 3 si avvicina: Xiaomi annuncia la versione speciale a tema Harry Potter: vi ricorda qualcosa?

Crediti: Redmi

Ebbene sì: dopo il successo di Redmi Note 12 Turbo in versione HP era solo questione di tempo prima di vedere una nuova collaborazione tra il brand cinese e il maghetto più famoso al mondo. Redmi Turbo 3 è il primo della nuova serie, ma in realtà è una sorta di successore del modello Note 12 Turbo: per questo motivo la tradizione continuerà e anche in questo caso avremo una variante a tema Harry Potter. La conferma arriva dai canali social cinesi di Xiaomi e c’è già una prima immagine.

Crediti: Redmi

Il design generale dello smartphone è uguale a quello della versione standard, almeno per quanto riguarda il posizionamento della fotocamera. La cover posteriore, invece, cambia completamente e si arricchisce di elementi legati al mondo magico: una bacchetta stilizzata in procinto di lanciare l’incantesimo Lumos, la celebre saetta, il logo di Hogwarts e quello della saga, insieme al marchio Redmi. Ovviamente non mancheranno personalizzazioni software (temi, sfondi, suonerie, icone) e una confezione di vendita speciale, sempre in tema.

Redmi Turbo 3 x Harry Potter debutterà il 10 aprile insieme alla versione “normale” e al momento il lancio sarà limitato solo al mercato cinese. Oltre ai due smartphone ci saranno anche altre novità: le prime cuffie Open Ear di Xiaomi e Redmi Pad Pro!

Redmi Turbo 3 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.721 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.800 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz

flat da (2.721 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.800 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/? con IMX882 e ultra-wide

f/? con IMX882 e ultra-wide Selfie camera Sda 20 MP f/?

f/? Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

