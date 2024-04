Nothing Phone (2a) con JerryRigEverything: costa poco ma non si spezza

Anche se l’attenzione mediatica è spesso catalizzata dai prodotti di punta più costosi del mercato telefonico, Nothing Phone (2a) non ha mancato di passare sul banco di JerryRigEverything. Per la prima volta nella storia dell’azienda di Carl Pei, ha scelto di diversificare la sua proposta con un modello più economico da affiancare al flagship Phone (2), scendendo dai 499€ del primo Phone (1) a 349€. Ma come si riflette questo abbassamento di fascia di prezzo nella sua resistenza?

Nothing Phone (2a) nelle mani di JerryRigEverything: ecco la sua resistenza

Essendo un telefono economico, Nothing Phone (2a) ha solamente la certificazione IP54, così come frame e scocca posteriore in plastica anziché in vetro e metallo come su altri esponenti. Sullo schermo c’è comunque una pellicola protettiva pre-applicata: una volta rimossa, sotto troviamo un vetro protettivo Gorilla Glass 5 che, come tutti i telefoni che ne sono dotati, inizia a graffiarsi al livello 6 con solchi più profondi al livello 7 della scala di Mohs. Attenzione, però, perché graffiandoci sopra il sensore ID ottico sotto allo schermo non funziona più efficacemente.

Nonostante abbia una struttura interamente in plastica, non si rompe nel canonico bend test eseguito da JerryRigEverything, rimanendo integro anche a fronte di una certa flessione durante il piegamento. La sua realizzazione in plastica ne facilita il disassemblaggio: basta forzare l’adesivo che lo tiene ancorata alla scocca per rimuovere il pannello posteriore.

Al di sotto c’è l’iconica interfaccia Glyph, che si compone di tre strisce LED con 26 zone indipendenti per interagire con chiamate, notifiche, orologio e così via. La batteria da 5.000 mAh può essere sostituita abbastanza facilmente con l’apposita linguetta di rimozione, mentre le viti tengono attaccata la porta di ricarica con supporto 45W.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le