Microsoft è certa: batterà Apple con l’aiuto dei nuovi Snapdragon

Il prossimo mese a Seattle, Microsoft svelerà ufficialmente la sua visione di “AI PC” con una nuova serie di laptop Surface che saranno alimentati dai chipset di prossima generazione di Qualcomm. All’interno dell’azienda, secondo le ultime indiscrezioni emerse online, sembra esserci grande fiducia in merito: questa potrebbe essere davvero l’occasione buona per battere Apple e i suoi potentissimi chip M.

Snapdragon X Elite contro Apple Silicon M: sarà uno scontro tra titani di nuova generazione

Crediti: Qualcomm

Secondo quanto riportato da The Verge, che cita fonti interne all’azienda di Redmond, Microsoft sarebbe davvero entusiasta delle performance dei nuovi processori Snapdragon X Elite, tanto da essere convinta di poter battere gli Apple M3 sia nelle prestazioni CPU che in quelle relativi all’intelligenza artificiale.

Windows on Arm, quindi, potrebbe finalmente trovare spazio sul mercato andando ad offrire un vero competitor per i MacBook Air e MacBook Pro di Apple, anche grazie ad un’emulazione delle app a 64-bit molto più veloce di quella offerta da Rosetta 2 della compagnia di Mountain View. Il problema principale nella transizione verso ARM, infatti, è proprio la compatibilità delle app precedentemente sviluppate per processori con architetture diverse.

Il focus principale, tuttavia, potrebbe essere sempre l’intelligenza artificiale: abbiamo infatti già visto come Microsoft punti a far girare in locale Copilot, ma lo slogan per i nuovi Surface potrebbe essere “Copilot per ogni persona“, riprendendo quello di diversi anni fa che recitava “PC in ogni casa“. L’appuntamento è fissato per il prossimo 20 maggio, quando verranno ufficialmente presentati i nuovi AI PC.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le