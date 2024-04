Netflix e Prime Video arrivano su Apple Vision Pro con l’app Supercut

Con l’annuncio da parte di diverse compagnie di streaming dell’intenzione di non sviluppare (almeno nell’immediato futuro) delle applicazioni ufficiali per Apple Vision Pro, gli sviluppatori di terze parti si sono prodigati per offrire agli utenti utenti un’esperienza di visione multimediale più immersiva e coinvolgente rispetta a quella messa in campo dal solo browser Safari. Arriva oggi, quindi, Supercut: una nuova app (a pagamento) per vedere Netflix e Prime Video sul visore di Apple come fossero app native.

Finalmente su Apple Vision Pro si guarda Netflix e Prime Video senza Safari

Crediti: Supercut

Lo sviluppatore Christian Privitelli ha pubblicato in questi giorni su App Store la sua Supercut: un’applicazione per Apple Vision Pro che consente di guardare i servizi di streaming come Netflix e Prime Video senza l’utilizzo di Safari, quindi come fossero delle vere e proprie app nativo per il visore di Cupertino. L’app supporta i sottotitoli, la velocità di riproduzione e la possibilità di cambiare profilo in pochi secondi.

Supercut supporta anche l’aggiunta di altri servizi di streaming (per esempio YouTube) tramite l’inserimento dell’URL, ma in questo caso non sono garantite tutte le funzionalità previste sia per Netflix che per Prime Video. L’app è disponibile fin da subito su App Store al prezzo di 5.99€ (unico pagamento, senza abbonamenti) anche in Italia.

