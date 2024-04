Nothing Ear & Ear (a) tra immagini, specifiche, prezzo e una colorazione inedita!

Dopo l’annuncio di Phone (2a) e le indiscrezioni in merito al possibile debutto di altri due telefoni, al momento tutta l’attenzione è puntata sui prossimi accessori del brand di Carl Pei, storico ex di OnePlus. Nothing Ear e Ear (a) sono i nuovi auricolari true wireless in arrivo e un leak svela vari dettagli su design, specifiche e prezzo. E c’è anche una versione gialla, un colore decisamente atipico per il marchio!

Nothing Ear & Ear (a): immagini, specifiche e prezzo dei nuovi auricolari true wireless della casa di Carl Pei

Crediti: Android Headlines

Come i più attenti avranno già intuito, a questo giro la compagnia potrebbe optare per un cambio di nome eliminando il numero di modello in arrivo: non Nothing Ear (3), ma semplicemente solo Nothing Ear (probabilmente sarà seguito all’anno di uscita, in modo da non confondere gli utenti). L’evento di lancio è fissato per il 18 aprile eppure grazie ad un corposo leak possiamo già farci un’idea di quello che ci aspetta.

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

I nuovi auricolari true wireless presenteranno un look simile alla precedente generazione, ricalcando lo stile iconico del brand (con un corpo semi-trasparente). Il prezzo delle Nothing Ear dovrebbe aggirarsi intorno ai 150€: stando a quanto trapelato non mancherà la classificazione IP54 (IPX2 per la custodia) mentre in termini di autonomia di parla di circa 7,5 ore di riproduzione musicale con ANC disattivato, fino ad un massimo di 33 ore sfruttando anche il case.

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

L’altra novità è rappresentata dalle TWS Nothing Ear (a): si tratta del modello budget della serie, proposto al prezzo di 100€ (sempre stando a quanto trapelato). Anche a questo giro è presente una scocca semi-trasparente, ma la vera chicca è sicuramente la colorazione gialla (scelta atipica per Nothing, visto lo stile minimale e poco appariscente) che andrà ad affiancare le classiche Black e White. Le cuffiette sono certificate IP54 mentre la custodia IP55; è presente la cancellazione attiva del rumore ANC mentre in termini di autonomia pare avremo 8 ore di riproduzione e fino a 38 ore con il case (in entrambi i casi senza ANC).

