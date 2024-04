Redmi Pad Pro confermato: in arrivo un nuovo tablet coi fiocchi

Di recente la costola di Xiaomi ha annunciato il debutto della nuova serie di smartphone: il primo modello sarà Redmi Turbo 3, dispositivo che promette grandi cose e che sarà di certo in buona compagnia. Infatti oltre al dispositivo ci sarà spazio anche per Redmi Pad Pro, un gradito ritorno per il brand: il tablet della compagnia si rinnova nel look e diventa più grande.

Redmi Pad Pro sarà il prossimo tablet di Xiaomi: design, specifiche e data di presentazione

Crediti: Redmi

La data di presentazione di Redmi Pad Pro, quindi, è fissata per il 10 aprile (insieme a Redmi Turbo 3), per ora solo in Cina. Xiaomi ha già svelato design e alcune specifiche del tablet tramite i vari teaser poster ufficiali pubblicati sul social cinese Weibo. Rispetto a Redmi Pad (10,61″ 2K) e Redmi Pad SE (11″ Full HD+) avremo un display più ampio, da ben 12″ e con risoluzione 2.5K. Il retro ospita due moduli circolai contenenti la fotocamera e il flash LED; non manca il supporto a stilo e tastiera ed è presente l’aggancio magnetico per la penna (lungo il bordo del tablet). La batteria è una capiente unità da 10.000 mAh, un altro passo avanti rispetto agli 8.000 mAh dei modelli precedenti. Lato software non manca HyperOS, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi (che ha ormai mandato in pensione la storica MIUI).

Crediti: Redmi

In precedenza si è parlato dell’esistenza di un possibile Redmi Pad 2 (con tanto di certificazioni ed immagini e dettagli sulle specifiche) ma il nuovo tablet non sembra il modello comparso nei leak dello scorso anno. Per ora il resto delle specifiche e i dettagli sul prezzo di Redmi Pad Pro sono ancora incerti: mancano solo pochi giorni e potremo sapere tutto su questa nuova aggiunta alla gamma. In merito alla possibilità di vedere il nuovo dispositivo in Italia, non è da escludere: in fondo sia Redmi Pad che Pad SE sono arrivati alle nostre latitudini.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le