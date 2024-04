Lenovo conferma Legion Go 2, ma ci vorrà ancora molto tempo

Il occasione dell’evento Innovate 2024 di Lenovo tenutosi a Bangkok in Tailandia, l’azienda cinese ha confermato che la serie di PC console ibridi non terminerà con Legion Go, ma proseguirà anche con altri modelli previsti per il futuro. La seconda versione di questo particolare dispositivo è stata ufficialmente confermata, ma prima che arrivi sul mercato potrebbe passare ancora diversi mesi.

Lenovo è molto impegnata a migliorare il primo modello di Legion Go

Crediti: Lenovo

L’evento, principalmente concentrato sui prossimi laptop della compagnia, ha visto protagonista anche Lenovo Legion Go, il primo PC console portatile ibrido della compagnia che ha deciso di rivaleggiare con Valve (Steam Deck), ASUS (Rog Ally) e tutti i brand minori che in questo periodo hanno lanciato sul mercato delle console e retro-console con architettura PC.

“Stiamo ancora investendo molte risorse per migliorare l’attuale Legion Go nell’arco degli ultimi 6 mesi dal lancio. Abbiamo sbloccato dal primo giorno fino ad ora molte più esperienze e sono ancora in corso sforzi tecnici per provare a portare la prossima ondata di funzionalità nel prodotto. Sicuramente è una categoria di prodotti in cui vediamo il potenziale e continuiamo a investire per quanto arriverà il momento giusto, ovviamente con la prossima generazione che fornirà ancora più funzionalità“, ha dichiarato Clifford Chong, il Gaming Category Manager APAC di Lenovo.

Per il momento, quindi, Lenovo è concentrata sul portare ancora nuove funzioni sul primo dispositivo della serie, mentre per Legion Go 2 potrebbe essere necessario attendere almeno il 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le