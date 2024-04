Xiaomi sta per lanciare i suoi primi auricolari Open Ear

Dietro la presentazione di un nuovo smartphone di Xiaomi, spesso si celano tante altre sorprese interessanti. Anche se l’evento di aprile è dedicato al lancio di vari dispositivi in Cina, è comunque interessante conoscere in anteprima quali saranno le novità che potrebbero fare capolino anche alle nostre latitudini. Tra le prossime aggiunte ecco spuntare anche i nuovi auricolari true wireless Xiaomi Open Headphones, i primi con design open ear del brand asiatico.

Xiaomi Open Headphones: immagini e data di presentazione dei primi auricolari open ear del brand cinese

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione della TWS Xiaomi Open Headphones è fissata per il 10 aprile, insieme a Redmi Turbo 3 e Redmi Pad Pro. Il primo smartphone di una serie inedita, un tablet nuovo di zecca (in versione Pro) e ora anche un’ennesima prima volta, ossia un paio di auricolari open ear. Le TWS saranno disponibili nella colorazione bianco crema e nero e le immagini pubblicate sul social cinese Weibo anticipato in toto il design. Similmente a quanto visto con Huawei FreeClip, Xiaomi ha deciso di proporre una soluzione diversa dal solito: si tratta di auricolari true wireless pensati per offrire un’esperienza audio di qualità, ma senza isolare l’utente dall’ambiente circostante.

Crediti: Xiaomi

I teaser mostrano anche la custodia di ricarica degli auricolari, un case piatto ed elegante, con una luce LED posizionata lungo il bordo (e il logo Xiaomi sulla parte superiore). Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata dalle cuffiette, in base a quanto si evince non si tratterà di conduzione ossea, bensì di conduzione dell’aria: il suono viene direzionato con precisione all’interno del condotto uditivo e non vi è la necessità di “bloccare” quest’ultimo (come invece avviene con le soluzioni in-ear). Il risultato è la possibilità di ascoltare musica o di avere una conversazione telefonica senza isolarsi completamente. Si tratta di una tipologia di prodotto aperto a tutti, ma ovviamente strizza l’occhio agli sportivi.

Crediti: Xiaomi

Prezzo e specifiche degli auricolari open ear Xiaomi Open Headphones non sono ancora noti: al momento la compagnia si è limitata a mostrare il design e confermate la data. L’appuntamento è fissato per il 10 aprile, insieme ai nuovi prodotti Redmi. Chissà che non siano previste anche altre sorprese!

