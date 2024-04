Recensione JMGO N1 Ultra: proiettore portatile 4K con Android e dall’incredibile qualità

Considerando il suo prezzo, il prodotto di cui parleremo oggi potrebbe essere definito il diretto concorrente dell’Xgimi Horizon Ultra o dell’Hisense C1, i proiettori portatili di fascia alta più venduti in questo periodo. Non per niente il JMGO N1 Ultra è uno dei proiettori portatili 4K più interessanti del mercato, e non solo per la compatibilità ad HDR10 e HLG HDR, per Android TV installato o il sistema di proiezione 4K super luminoso, ma soprattutto per la tecnologia utilizzata per generare le immagini.

Il prezzo? 1699 euro utilizzando il coupon sconto che trovate nel box in basso. E nonostante lo sconto si tratta di una cifra molto importante, che ha alzato non di poco le nostre aspettative di qualità ed user experience.

Stiamo testando JMGO N1 Ultra da qualche settimana e siamo pronti a raccontarvi i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione JMGO N1 Ultra: il proiettore portatile 4K più evoluto del momento

Videorecensione JMGO N1 Ultra

Design e materiali

Il design del JMGO N1 Ultra è tutt’altro che usuale. È un prodotto piuttosto grande ma non al punto dal non essere definito “portatile”, ed è realizzato con una particolare struttura che integra uno stand con il quale si potrà appoggiare il dispositivo su qualsiasi superficie piana e che gli permette una rotazione sull’asse verticale di 135 gradi e sull’asse orizzontale di 360 gradi.

Ed è una struttura decisamente solida che, in soldoni, renderà praticamente immediati il posizionamento e il puntamento della proiezione. Viene poi accompagnato da una custodia che lo rende adatto al trasporto, che lo protegge perfettamente ma che nonostante questo è leggermente più leggera rispetto a quelle della concorrenza.

La zona anteriore è dedicata al posizionamento della grande (e luminosissima) ottica, mentre tutti gli ingressi sono stati posizionati posteriormente: JMGO N1 Ultra integra due porte HDMI (una delle quali supporta l’eARC), un ingresso USB di tipo A, un’uscita audio e l’ingresso per l’alimentatore. Questo è quanto.

E sì, mi sarebbe piaciuto vedere il proiettore dotato di un ingresso ethernet e almeno un’altra porta USB, ma va detto che stiamo sempre parlando di un dispositivo portatile, in cui il brand ha palesemente voluto ridurre al minimo la presenza di cavi.

Ad ogni modo, tutta la struttura è realizzata con una qualità altissima e sono stati integrati due speaker da ben 10w con i quali il JMGO N1 Ultra riesce a riprodurre un suono di qualità e ben bilanciato. Ma a questo ci arriviamo.

Molto bene anche il telecomando, che è ben realizzato e nonostante sia piuttosto essenziale permetterà il controllo di tutte le funzionalità del proiettore senza troppi intoppi anche grazie all’ottimo feedback dei tasti.

Caratteristiche tecniche – JMGO N1 Ultra

JMGO N1 Ultra proietta un’immagine generata da una sorgente luminosa a stato solido, con un chip DLP con matrice da 0.47” e risoluzione nativa di 1920×1080 pixel che utilizza lo spostamento di pixel a commutazione rapida per proiettare un’immagine 3840×2160 pixel sullo schermo con una diagonale massima di 150”. La chicca però, sta nel motore laser utilizzato per generare l’immagine che è un laser tricolore con tre serie di diodi rossi, verdi e blu: in questo modo, secondo il brand, la luminosità viene aumentata sostanzialmente.

Un altro vantaggio di questa tecnologia è l’ampia gamma di colori, che nel JMGO N1 Ultra è al 110% della scala Rec2020 con un Delta E inferiore ad 1, ed un ottimo rapporto di contrasto di 1600:1. La luminosità massima è di 2200 CVIA Lumen, una scala di riferimento totalmente cinese di cui non conosciamo il rapporto preciso con quelle che in genere vengono utilizzate per questo tipo di informazione ma che, in linea di massima, potrebbe essere paragonata a quella ANSI Lumen: insomma, è un proiettore decisamente luminoso per essere un dispositivo portatile.

Ottimo il sistema audio, affidato a due speaker da 10w full-range, eccezionale il sistema di autofocus e correzione trapezoidale automatica: ad ogni spostamento, grazie ai sensori di movimento integrati, JMGO N1 Ultra metterà nuovamente a fuoco l’immagine e ne correggerà la geometria in modo da garantire un’immagine subito pronta: insomma, stiamo parlando di uno di quei proiettori tuttofare, pensati per essere utilizzati in movimento senza perdita di qualità.

Integra anche un sensore per la luminosità adattiva, in modo da adattarne la potenza in base alle necessità ambientali, ed è uno dei pochi della categoria ad integrare un sistema intelligente di protezione degli occhi che si attiva, in maniera del tutto autonoma, qualora si dovesse camminare avanti il sistema di proiezione nell’arco di 4 metri.

Qualità video

Ma veniamo al punto: com’è la qualità video di questo JMGO N1 Ultra? Decisamente buona. E vi dirò di più: nonostante l’avessi un po’ sottovalutato inizialmente, dopo averlo provato posso affermare che – in quanto a qualità nuda e cruda – si tratta di uno dei miei tre proiettori preferiti di quest’anno.

E sia chiaro, se la sorgente è buona, la definizione dell’immagine è decisamente palese. E vi dirò di più, confrontando la stessa sorgente vista su una TV QLED 4K e con il proiettore, in termini di tettaglio il JMGO N1 Ultra in alcuni casi è riuscito anche a regalare un’immagine con un migliore sharpening.

Buona anche la gestione dell’intervallo dinamico, che è personalizzabile tramite una sezione ben precisa di Android TV nella quale, tra le altre cose, si potrà modificare anche la correzione geometrica che però, ricordiamolo, è solo digitale.

Il brand inoltre è riuscito anche limitare il problema delle “macchie” tipico dei proiettori laser, così come gli artefatti ad “arcobaleno” che accompagnano praticamente tutti i proiettori DLP: nei miei test non ho mai avuto problemi di questo tipo, ma va detto che si tratta di fenomeni più visibili ad alcuni e meno ad altri.

Software

Conosciamo ormai tutti Google TV e le sue potenzialità. Ed il fatto che sia integrato in un proiettore, rende molto più semplice la gestione di tutte le sorgenti. E vi faccio un esempio stupido: con un proiettore tradizionale, soprattutto se posizionato a soffitto, la vita diventa piuttosto complicata qualora si volessero utilizzare “sorgenti smart”, mentre con l’integrazione dell’OS di Google è tutto praticamente già pronto all’uso.

In soldoni, JMGO N1 Ultra non è un semplice proiettore, ma dispone del Play Store e permette l’installazione di praticamente tutte le applicazioni disponibili per gli smartphone di Google (alcune delle quali andranno installate tramite sideload). E se avete avuto modo di leggere una delle mie recensioni delle TV animate dall’OS di Mountain View, saprete quanto io lo apprezzi.

Non dimentichiamoci che Android TV integra anche un Chromecast e che è possibile installare un’app per la compatibilità ad AirPlay con i quali, in soldoni, si potrà proiettare tutto ciò che viene visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

Insomma, al costo di essere ripetitivo, le potenzialità di Android TV sono veramente tante, ed il fatto di poterle sfruttare su un proiettore portatile (che, tra le altre cose, garantisce anche ottime prestazioni), è veramente una cosa comodissima.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del JMGO N1 Ultra è di 1899,00 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 1699,00 usufruendo di un coupon. E sì, è un prezzo di certo non economico, ma prima di giudicarlo vi consiglio di fare un’analisi di mercato dei competitor di questo modello valutandone le caratteristiche ed il prezzo stesso, perché il punto è questo: ci sono modelli che costano la stessa cifra ma che offrono di meno, o ci sono modelli con le stesse caratteristiche che costano di più.

JMGO N1 Ultra non è di certo un prodotto “per tutti”, ma è uno dei proiettori 4K più interessanti del momento a cui effettivamente non manca proprio nulla, se non una batteria per poterlo utilizzare senza essere schiavi della presa elettrica.





