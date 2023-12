Recensione HUAWEI FreeClip: orecchie libere e suono cristallino con i nuovi auricolari wireless

Ammettiamolo: ogni volta che mi trovate a parlare di un prodotto innovativo che mai si era visto prima, è perché sto parlando di una novità appena presentata da Huawei. Lo abbiamo visto con il HUAWEI Watch Buds (qui la recensione), che a mio parere è lo smartwatch più geniale mai visto in circolazione grazie agli auricolari integrati, e lo rivediamo con i HUAWEI FreeClip, uno dei pochissimi prodotti di quest’anno che è stato in grado di accendere in me un puro e immediato “effetto wow”.

Huawei FreeClip sono i primi auricolari true wireless open-ear della compagnia e presentano un innovativo look a forma di orecchino, con design clip-on e, credetemi, non avete mai provato una cosa del genere. Sono perfetti? Ovviamente no, ma ci hanno stupiti per un effetto stereofonico e una qualità del suono che non ci si aspetta da un prodotto del genere.

Recensione HUAWEI FreeClip: orecchie libere e suono cristallino con gli auricolari che sembrano un piercing

Design e materiali

Ora, a dirla tutta, a prima vista gli HUAWEI FreeClip sembrano un dispositivo stranissimo proprio per il loro design. Ma non bisogna farsi ingannare dal loro aspetto, perché è proprio grazie ad una forma mai vista prima che sono tra i migliori auricolari che abbia mai indossato.

Ognuno degli auricolari pesa solo 5.6 grammi e tutte le forme dei singoli componenti sono arrotondate. In sostanza, il design dei HUAWEI FreeClip è composto da tre parti principali: il Comfort Bean (il design a forma di fagiolo che si adatta perfettamente alle curvature e alla conformazione dell’orecchio), l’Acoustic Ball (per aderire alla pelle senza fastidio) e al C Bridge. Quest’ultimo collega il bean auricolare e la sfera acustica ed integra un sensore adattivo che permette di regolare il meccanismo di chiusura, in modo da ridurre la pressione sulla cartilagine dell’orecchio.

Ammetto che, data proprio la forma, ho dovuto un po’ abituarmi ad indossare questi auricolari, ma ve lo dico subito: quando li si posiziona correttamente, i HUAWEI FreeClip non cadono, non si spostano e rimangono ben saldi all’orecchio, sia mentre si cammina che mentre si corre.

Ben realizzata anche la custodia, che pesa 44.5 grammi e che, probabilmente grazie al suo design a conchiglia, sembra più piccola rispetto ai case che caratterizzano i diretti concorrenti dei FreeClip: in sostanza a mio avviso è più semplice da trasportare e soprattutto riporre in tasca. La custodia integra un ingresso USB-C nella zona inferiore ed un tasto di accoppiamento nella zona posteriore.

La riproduzione musicale e la gestione delle chiamate avviene tramite il C Bridge: HUAWEI FreeClip supportano sia il doppio che il triplo tocco, con i quali si potrà terminare la chiamata, attivare o interrompere la riproduzione musicale etc, e che saranno personalizzabili tramite l’app di gestione disponibile sia per iOS che per Android.

Caratteristiche tecniche

È chiaro, quindi, che il design degli auricolari è pensato in modo da non bloccare il condotto uditivo e riuscire a sentire distintamente tutti i rumori ambientali e le persone. Non hanno quindi alcun sistema di cancellazione del rumore, che sarebbe tecnicamente impossibile ed effettivamente inutile, e l’audio è affudato a dei driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8 mm ed un sistema ad onde sonore inverse (per migliorare la chiarezza dell’audio e prevenire la dispersione del suono).

Sono certificate IP54 ed integrano anche un condotto di soppressione del suono che contribuisce a ridurre il rumore del vento che nei nostri test è sembrato piuttosto responsivo ed utile e supportano i codec SBC, AAC, L2HC e LC3.

E proprio come gli auricolari integrati nel Watch Buds, anche i HUAWEI FreeClip non prevedono la distinzione tra orecchio sinistro e destro: in sostanza sono in grado di riconoscere l’orecchio in cui sono stati indossati ed adattare automaticamente la riproduzione.

E questo è possibile grazie alla tecnologia Smart Wear Detection che rende proprio possibile interscambiare gli auricolari: il tutto avviene con estrema velocità e naturalezza, e nei nostri test non abbiamo mai evidenziato problemi di sorta con questa tecnologia.

Ogni auricolare integra un microfono a conduzione ossea, coadiuvato da altri due microfoni con i quali, assieme ad una VPU, riduce i rumori ambientali.

Qualità audio e chiamata

In quanto a qualità audio, è importante ricordarsi che stiamo parlando di auricolari molto diversi dai tipici TWS in-ear, come adesempio le FreeBuds Pro 3 (qui la recensione). La gamma dinamica, il volume, ma anche l’effetto stereofonico sono tutta un’altra cosa.

Detto questo, i HUAWEI FreeClip garantiscono un’ottima esperienza complessiva, soprattutto considerando che non si inseriscono nell’orecchio. L’audio è ricco di frequenze basse che, anche a volumi molto alti, non si disperdono quasi mai. Tuttavia, qualora si dovesse alzare il volume a valori superiori al 65/70%, le persone sedute accanto a voi potrebbero sentire parte del suono riprodotto.

Vero è però, che in linea del tutto generale l’audio dei HUAWEI FreeClip tende un po’ di più alle frequenze medie e quelle alte, indipendentemente dalle impostazioni di riproduzione che si possono scegliere nell’app: il mio consiglio è quello di impostare la modalità “Elevate” che rende tutto più bilanciato, ma a questo ci arriveremo.

Ad ogni modo, supportano la connessione multidispositivo, e nel per testarne la qualità ho sentito circa 3 ore di brani ad alta risoluzione da Tidal: indipendentemente dal genere musicale i HUAWEI FreeClip hanno sempre restituito un ottimo dettaglio sonoro. Poi è chiaro, la qualità audio è un valore molto soggettivo ma, personalmente, sono rimasto molto soddisfatto dagli auricolari di Huawei soprattutto perché non mi aspettavo una tale qualità da un dispositivo che lascia il condotto uditivo libero.

Il punto fondamentale di questi auricolari è però l’esperienza. Data la loro natura e considerando che il condotto uditivo sarà sempre totalmente libero, la riproduzione di brani musicali, podcast, film o serie TV ma anche delle telefonate sarà estremamente naturale. L’effetto stereofonico poi è davvero eccellente.

E proprio per quanto riguarda la qualità della chiamata, va fatta una precisazione: appena estratti dalla confezione, devo ammettere di non essere stato molto soddisfatto della qualità dei microfoni. In realtà, nei miei primi istanti di test, i miei interlocutori avevano difficoltà a sentirmi nel corso delle telefonate, soprattutto in ambienti rumorosi.

Poi però il brand ha rilasciato un aggiornamento che ha migliorato tantissimo le cose: ad oggi tutti i problemi relativi ai microfoni sembrano risolti, ed ora è possibile telefonare senza alcun problema anche per strada: certo, la VPU tende un po’ a tagliare le frequenze alte, ma l’importante è che HUAWEI sia riuscita a risolvere i problemi nei primi giorni di vita degli auricolari.

App e funzionalità

Per gestire i HUAWEI FreeClip ci si deve affidare alla solita AI Live di Huawei, un’app disponibile per iOS e per Android, ma che richiederà il download manuale dell’apk (che potete trovare cliccando qui) per l’installazione sul sistema operativo di Google perché, da tempo, Huawei ha smesso di distribuire gli aggiornamenti sul Play Store.

A dirla tutta però, si tratta di un’applicazione piuttosto limitata con questo modello di auricolare. Con un iPhone, ad esempio, tramite l’app sarà possibile esclusivamente scegliere uno dei quattro effetti di equalizzazione audio (tra cui è presente proprio la voce “Elevate” di cui vi parlavo prima), controllare lo stato di carica delle batterie, trovare gli auricolari, aggiornarli e modificare due o tre impostazioni relative all’audio a bassa latenza, al rilevamento intelligente e la commutazione automatica destra/sinistra.

Autonomia della batteria

Nulla da dire sull’autonomia della batteria da 55 mAh integrata in ognuno degli auricolari. Nei miei test sono arrivato a quasi 8 ore di riproduzione musicale e 5 ore di conversazione. Ricaricando gli auricolari nel case, poi, si può arrivare a circa 35 ore di autonomia complessiva. Inoltre, 10 minuti di ricarica per auricolare nel case, corrispondono a circa 3 ore di ascolto musicale.

Buona la ricarica della batteria da 510 mAh integrata nel case, che può avvenire in maniera veloce tramite il cavo, ma che può essere portata a termine anche in modalità wireless: per una ricarica completa la custodia impiegherà circa 60 minuti con il cavo e 150 minuti in wireless.

Prezzo e considerazioni

I nuovi auricolari true wireless Huawei FreeClip sono disponibili all’acquisto nello shop ufficiale Huawei Store al prezzo di 199,9€ e nelle colorazioni Black e Purple: acquistandoli, fino al 31 dicembre, si riceverà in regalo Huawei Band 8.

E ci sono molte cose da amare di questi auricolari, una delle quali è la possibilità di poter essere sempre a conoscenza di ciò che ci circonda quando li si indossa. Certo, non si tratta un modello per chi ha la necessità della cancellazione del rumore, non si tratta di un modello da aereo o treno, e non si tratta di un modello per chi vuole isolarsi dal mondo.

Ma per le persone che ricevono tante telefonate e indossano sempre gli auricolari, per gli sportivi, oppure per chi lavora al computer e vuole ascoltare la musica non perdendosi le conversazioni in ufficio, questi auricolari sono un manna dal cielo.



