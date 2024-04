Snapdragon 8 vs 8s Gen 3: ecco le differenze fra i SoC Qualcomm

Per la prima volta nella fascia alta del catalogo Qualcomm, un System-on-a-Chip come lo Snapdragon 8 Gen 3 è stato affiancato dalla versione Snapdragon 8s Gen 3. Anziché avere a che fare con una sua variante più potente, come accaduto in passato con Snapdragon 888 e 888+ oppure 8 Gen 1 e 8+ Gen 1, questo microchip “8s” si presenta invece come una sua variante più modesta. A distanza di qualche settimana dalla sua presentazione, capiamo quali sono le loro differenze.

Snapdragon 8s Gen 3: spiegate quali sono le differenze con lo Snapdragon 8 Gen 3

Crediti: ITHome

Partiamo dall’aspetto principale in comune: Snapdragon 8 e 8s Gen 3 (SM8635 ed SM8650) sono entrambi prodotti dagli impianti taiwanesi di TSMC sul nodo produttivo N4P a 4 nm. Nonostante ciò, un’analisi hardware ci mostra dimensioni diverse, con 8 Gen 3 che viene realizzato con una superfice maggiore del 34,73% rispetto a quella di 8s Gen 3. Questo perché il SoC high-end ha specifiche più avanzate che richiedono maggiore spazio, sia come ingombro che come gestione termica. Alla luce di ciò, c’è chi ipotizza che la “s” in “8s” stia proprio per “small“.

Anche i processori dei due SoC hanno in comune la tipologia dei core ARM di ultima generazione utilizzati, ma ci sono delle differenze tecniche che si riflettono sulle prestazioni:

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 1 x 3,15 GHz Cortex-X4 1 x 3,0 GHz Cortex-X4 3 x 3,15 GHz Cortex-A720 4 x 2,8 GHz Cortex-A720 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 3 x 2,0 GHz Cortex-A520 2 MB L2 cache X4

512 KB L2 cache A720

2 MB L3 cache

6 MB SLC cache 1 MB L2 cache X4

256 KB L2 cache A720

1 MB L3 cache

3,5 MB SLC cache

La gestione della grafica è invece differenze: 8s Gen 3 ha la GPU Adreno 735 che offre 3.379,2 GFLOPS in FP32, mentre 8 Gen 3 la più performante Adreno 750 che si spinge fino a 4.435,2/5.201,2 GFLOPS. Punti in comune e divergenti anche lato memorie, con ROM UFS 4.0 per entrambi e RAM LPDDR5X quad-channel che però girano a 4.200 MHz su 8s Gen 3 e a 4.800 MHz su 8 Gen 3.

Ci sono altre differenze non di minore conto per alcuni utenti: per esempio, l’ISP dello Snapdragon 8 Gen 3 è capace di supportare la registrazione di video 8K 30 fps HDR, 4K 120 fps e 720p 960 fps, mentre 8s si ferma ai video 4K 60 fps HDR e 1080p 240 fps. Nella connettività, il modello più avanzato ha il modem 5G Snapdragon X75 anziché il meno recente Snapdragon X70.

