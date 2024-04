Meizu 21 Note certificato: sarà lui il vero “ultimo smartphone”?

Aggiornamento 23/04: una nuova certificazione svela l’esistenza di Meizu 21 Note, trovate i dettagli nell’articolo.

Nelle scorse settimane, Meizu ha dato un grande scossone al settore della tecnologia mobile cinese, non tanto per l’impatto del suo annuncio quanto per il fatto di vedere un cambiamento così grande per un brand che gli appassionati conoscono da sempre (almeno i più ferrati in fatto di smartphone cinesi). Dopo aver annunciato lo stop ai “telefoni tradizionali” per concentrarsi esclusivamente su AI e automotive è arrivato Meizu 21 Pro, quello che pareva sarebbe stato l’ultimo smartphone del brand. Tuttavia, la comparsa di questo Meizu 21 Note sembrerebbe cambiare le carte in tavola.

Meizu 21 Note sarà la prossima aggiunta alla serie: spunta una nuova certificazione

Meizu 21 Pro – Crediti: Meizu

Inizialmente si vociferava che le sigle M468Q/M468H fossero da ricondurre a Meizu 21X, ma ulteriori certificazioni hanno smentito questa ipotesi, indicandolo invece come Meizu 21 Note. Dovrebbe montare una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 66W, e le specifiche comprenderebbero anche la presenza di un ampio schermo piatto e di un chipset Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 740.

Inizialmente si parlava di un modello equipaggiato con Snapdragon 8s Gen 3 o 7+ Gen 3, mentre le ultime indiscrezioni puntano in direzione del precedenze SoC di punta targato Qualcomm.

Crediti: Weibo

Al momento è ancora tutto molto nebuloso ma è probabile che arriveranno ulteriori anticipazioni nel corso dei prossimi giorni. Visto l’atteggiamento della compagnia asiatica, non è da escludere che ci sia effettivamente un nuovo smartphone. L’azienda ha prima annunciato la cancellazione di tutte le sue serie di flagship e i suoi piani per AI/automotive (c’è anche l’auto elettrica Meizu DreamCar MX in arrivo), dopodiché ha lanciato Meizu 21 Pro. Inoltre, a breve assisteremo al debutto di Polestar Phone, flagship che sembra proprio un rebrand di Meizu 21 Pro.

Insomma, la compagnia asiatica ha ancora le mani in pasta per quanto riguarda gli smartphone e di conseguenza potrebbe esistere un nuovo telefono in arrivo: se si tratterà di Meizu 21 Note potrà dircelo solo il tempo.

