Xiaomi 14 Ultra non avrà grandi novità nel design, secondo questi render

Nelle scorse ore abbiamo avuto a che fare con un’immagine dal vivo del nuovo super flagship, anche se sfocata. L’impressione generale è che non ci saranno grandi novità nel design del dispositivo: un insider ha immaginato Xiaomi 14 Ultra sulla base dei leak trapelati finora e il risultato finale è decisamente stiloso, anche se non ci sarebbero grand differenze con il precedente modello.

Xiaomi 14 Ultra nei concept render basati sui leak: quali saranno le novità rispetto al predecessore?

Xiaomi 14 Ultra – Concept – Crediti: Weibo

Era nell’aria già da diverso tempo, grazie sia alle voci di corridoio che alle varie immagini trapelate: Xiaomi 14 Ultra sarà quasi identico all’attuale Xiaomi 13 Ultra. Frontalmente ci sarebbe un display con bordi curvi e cornici super sottili, mentre sul retro troverebbe spazio un modulo fotografico circolare del tutto simile a quello del predecessore, con quattro sensori e il marchio Leica posizionato al centro. Magari ci saranno nuove colorazioni e materiali per la scocca ma per ora non abbiamo dettagli. Un concept render immagina il risultato finale: l’autore ha utilizzato dei bordi flat ma il super flagship dovrebbe avere uno schermo curvo. Tuttavia la rappresentazione delle cornici potrebbe essere corretta, dato che dovrebbero essere così sottili da risultare appena visibili.

Xiaomi 14 Ultra – Concept – Crediti: Weibo

Restiamo in attesa dei render ufficiali e nel frattempo vi lasciamo la scheda tecnica trapelata di recente. Xiaomi 14 Ultra avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3 e ovviamente un comparto fotografico da paura. Tuttavia appare più come un upgrade di Xiaomi 13 Ultra che come un terminale inedito (ma saremo felici di essere smentiti).

Xiaomi 14 Ultra – Scheda tecnica leak

dimensioni di ??? mm per un peso di ??? grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (non ad ultrasuoni, come si vociferava in precedenza)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.300 mAh con ricarica da 90W (forse anche wireless da 50W)

con ricarica da (forse anche wireless da 50W) fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (apertura variabile) con Light Hunter 1000 (inedito) oppure 900 , tre sensori IMX858 (?), lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3.2X, teleobiettivo a periscopio 5X

(apertura variabile) con (inedito) oppure , tre sensori IMX858 (?), lenti , OIS, ultra-grandangolare, 3.2X, teleobiettivo a 5X selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

