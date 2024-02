ASUS ZenBook Duo OLED (2024) ufficiale in Italia: è il primo al mondo con doppio schermo da 14″

Dopo la presentazione al CES 2024, il nuovo e particolarissimo notebook di ASUS arriva finalmente anche in Italia. Stiamo parlando di ASUS ZenBook Duo OLED (2024), ultima incarnazione del portatile del brand che si rinnova con un design inedito: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

ASUS ZenBook Duo OLED (2024): specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: ASUS

Il nuovo ASUS ZenBook Duo OLED (2024, UX8406) presenta una grande differenza rispetto alla generazione precedente: per la prima volta abbiamo un laptop ultraportatile caratterizzato da ben due schermi touch OLED da 14″, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo arriva con tastiera e touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense a dimensioni complete e rimovibili, per un’esperienza completa a tutto tondo e la massima versatilità.

Gli schermi premium OLED ASUS Lumina sono certificati Dolby Vision, Pantone Validated e presentano un’ampia gamma di colori DCI-P3 di livello cinematografico per garantire una resa cromatica vivida e precisa. Sono anche certificati VESA DisplayHDR True Black 500, per la resa dei livelli più profondi di nero. Gli schermi touchscreen supportano l’utilizzo della ASUS Pen con 4096 livelli di pressione (venduta separatamente) e del software ScreenXpert che consente il supporto per gesture multitouch simili a quelle degli smartphone: gli utenti possono aprire una tastiera virtuale, massimizzare una finestra e molto altro con semplici gesti multi-touch.

Crediti: ASUS

La tastiera staccabile di Zenbook Duo si inserisce tra i due schermi, garantendo massima praticità durante il trasporto. Questo design migliora la portabilità e la comodità, consentendo agli utenti di utilizzare o caricare la tastiera in qualsiasi momento, senza ulteriori impostazioni. I connettori pogo pin sul bordo dello schermo inferiore assicurano un aggancio senza problemi, con magneti di auto-posizionamento sui pin e sugli angoli del secondo schermo, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva. Grazie al suo particolare design, ZenBook Duo OLED può essere utilizzato in varie modalità:

Dual Screen – i due display possono essere utilizzati come un’unica superficie da 19,8″ o in alternativa possono essere sfruttati indipendentemente;

– i due display possono essere utilizzati come un’unica superficie da 19,8″ o in alternativa possono essere sfruttati indipendentemente; Desktop – il laptop può essere utilizzato con la cerniera allineata verticalmente per schermi verticali affiancati;

– il laptop può essere utilizzato con la cerniera allineata verticalmente per schermi verticali affiancati; Laptop – è possibile posizionare tastiera e touchpad sullo schermo inferiore, per un’esperienza tradizionale in stile laptop (con un singolo schermo da 14″);

– è possibile posizionare tastiera e touchpad sullo schermo inferiore, per un’esperienza tradizionale in stile laptop (con un singolo schermo da 14″); Condivisione – la cerniera a 180° permette agli schermi di appiattirsi, in modo che tutti possano vedere il display senza doversi accalcare.

Crediti: ASUS

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ZenBook Duo OLED è alimentato dall’ultima generazione di processori Intel, fino alla serie H di Core Ultra 9, combinata con una RAM LPDDR5x fino a 32 GB e una SSD PCIe 4.0 da 2 TB. La batteria ridisegnata da 75 Wh ad alta capacità ha una durata ecologica prolungata che supporta fino al 20% in più di cicli di ricarica rispetto alla generazione precedente. La scocca ha uno spessore di 14,6 mm e sono presenti due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1 e una presa audio da 3,5 mm. Completano il pacchetto un potente sistema audio firmato Harman Kardon e con Dolby Atmos, la certificazione di tipo militare (per quanto riguarda la resistenza) MIL-STD-810H ed una NPU integrata, per potenziare l’AI e migliorare le prestazioni grafiche, l’elaborazione ad alte prestazioni e i consumi.

ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 è disponibile su ASUS eShop al prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.199€. L’uscita è prevista, a partire dal mese di marzo, anche su ASUS Gold Store, Amazon e Mediaworld.

