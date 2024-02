Apple sta già testando la nuova ricerca Spotlight con intelligenza artificiale

Tra rumor e conferme, continuano a susseguirsi le indiscrezioni sulla tanto attesa intelligenza artificiale di Apple. L’azienda di Cupertino, infatti, starebbe già testando la sua AI all’interno di una rinnovata ricerca Spotlight in arrivo probabilmente sia sui dispositivi mobile che sui PC della mela.

L’AI di Apple potrebbe essere presentata al WWDC 2024

Crediti: Apple

Secondo le informazioni riportate da Bloomberg, infatti, Apple starebbe lavorando durante per integrare nella ricerca di Spotlight un Large Language Model (LLM) in grado di interagire con le app ed eseguire azioni complesse, proprio come le intelligenze artificiali che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi.

Tramite questa versione migliorata di Spotlight dovrebbe essere possibile anche trovare risposta alle domande più frequenti, mentre l’attuale versione permette soltanto di trovare le applicazioni installate e fare ricerche piuttosto basiche sul web.

Le indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe svelare la sua intelligenza artificiale nel corso del consuete Worldwide Developer Conference che si terrà nel mese di giugno 2024. In questa occasione potremmo quindi apprezzare anche il rinnovato Spotlight in azione su iPhone e Mac.

