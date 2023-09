Xiaomi SoC al posto di Qualcomm e MediaTek: spunta una prova

Apple, Samsung, adesso di nuovo anche Huawei: queste sono le uniche tre aziende che si ingegnerizzano da sole i System-on-a-Chip per tablet, PC e indossabili ma soprattutto smartphone. Un tempo all'appello sarebbe figurata anche Xiaomi, che nel 2017 tentò l'impresa con uno Xiaomi Mi 5C che è stato il primo ma anche l'ultimo modello della casa cinese a dotarsi di un SoC proprietario. Il risultato fu a dir poco deludente, spingendo Xiaomi ad abbandonare il progetto e a concentrarsi su microchip meno importanti ma comunque rilevanti come Surge C1, G1 e P1, dedicati alla gestione di fotocamera, batteria e ricarica.

Xiaomi starebbe portando avanti il suo progetto nei SoC proprietari

Dal 2017, in più di un'occasione i rumor sono tornati ad alimentare l'ipotesi che Xiaomi stesse ancora segretamente lavorando a un nuovo SoC proprietario. Anche perché affidarsi alle soluzioni Qualcomm costa e non poco, come dimostra il fatto che per i top di gamma di prossima generazione sono previsti altri aumenti di prezzo.

Ma se finora i rumor non avevano portato molte prove a sostegno della tesi, questa volta il leaker Kartikey Singh ha pubblicato su X uno screenshot che ci dice qualcosa di più specifico. Si tratta di una posizione lavorativa aperta da Xiaomi per un “Ingegnere software SoC senior” con almeno 3/4 anni di esperienza nel settore, in cui l'azienda cita “SoC sviluppati internamente per cellulari Android“, alla ricerca di un esperto in “architettura della CPU ARM” e altre specificità.

Xiaomi R&D Facility of Shanghai has recently sent a recruitment notice for a Senior SOC Software Engineer, responsible for Self Developed SoC cpu energy efficiency and scheduling delivery and undertaking architecture design and development of key features. You can understand 🌝 pic.twitter.com/KoRBFe3ARa — Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 4, 2023

Rimane il dubbio sulla veridicità dello screenshot, mancando un link o una fonte per capire se sia vero o se sia il frutto dell'ennesima bufala messa in giro per far parlare di sé. Di recente si era già parlato di come Xiaomi starebbe sviluppando nuovi microchip, ma anche di come vivo potrebbe fare altrettanto e creare il suo primo SoC proprietario.

