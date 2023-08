Volete un top di gamma? Preparatevi, i prezzi stanno per aumentare (ancora)

E se vi dicessi che per i prossimi smartphone delle compagnie sono previsti aumenti di prezzo? Già vi sento esclamare esausti “Ma come, ancora?“: proprio per questo, nei mesi ho deciso di stilare un video-editoriale in cui vi illustro l'andamento dei prezzi dei top di gamma nel corso degli anni. E più ci avviciniamo all'esordio dei prossimi modelli di punta di nuova generazione, più aumentano le voci degli insider secondo cui tutte o quasi le aziende sarebbero pronte a farli pagare di più.

Continua l'aumento dei prezzi degli smartphone, specialmente quelli nella fascia alta del mercato

Lo afferma in maniera diretta Yogesh Brar, secondo cui tutti i principali top di gamma sono destinati a ricevere aumenti di prezzi, dai 50 ai 200 dollari in più. Vengono citati smartphone in arrivo come iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, di cui già sapevamo fossero previsti dei rincari, ma anche il trittico composto da Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra e altri top di gamma del mondo Android come Google Pixel 8 e 8 Pro, Xiaomi 14 e 14 Pro e OnePlus 12. Non vengono direttamente citati altri telefoni come OPPO Find X7 Pro e vivo X100 Pro+, ma verrebbe da dire che accadrà lo stesso anche per essi.

We will be seeing a $50 – $200 price jump on all major flagships depending upon the variants.



This includes:

– Google Pixel 8 series

– iPhone 15 series

– Xiaomi 14 series

– Samsung Galaxy S24 series — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023

OnePlus has been steadily increasing the pricing, same will apply on 12 series — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023

Il motivo è sempre il solito: produrre un top di gamma costa sempre di più, specialmente quando ci si affida alle soluzione high-end realizzate da Qualcomm. Nell'elenco dei costi di produzione di uno smartphone come Samsung Galaxy S23 Ultra, l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e relativo modem 5G copre il 35% del prezzo totale, e non a caso si vocifera che stia per ritornare a usare SoC proprietari con l'Exynos 2400 per la serie S24. Se foste curiosi di scoprire quanto sono aumentati i costi di produzione degli smartphone negli ultimi dieci anni, ve lo racconto in questo articolo.

That and higher component cost throughout the industry — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023

Lo conferma Yogesh Brar, sottolineando che una delle principali motivazioni di questi aumenti economici sarebbe da attribuire al passaggio dai 4 ai 3 nm per i System-on-a-Chip targati Apple, Qualcomm e MediaTek. La prima sarà l'azienda di Cupertino, che con la serie iPhone 15 farà esordire l'Apple A17 Bionic, a cui fra 2024 e 2025 seguiranno le proposte targate Snapdragon e Dimensity. Al punto che si vocifera che durante il prossimo anno avremo nuovi top di gamma basati ancora su Snapdragon 8 Gen 2.

