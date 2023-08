Xiaomi Band 8: abbiamo prezzo e data di lancio in Europa

A oltre un anno di distanza dal lancio in occidente del modello di scorsa generazione, Xiaomi Band 8 sta finalmente per fare il suo debutto anche in Europa. E no, non avete letto male: poche ore fa è stata presentata la variante Pro ma stiamo comunque parlando del modello base, che nonostante sia stato presentato ufficialmente diversi mesi fa non è ancora stato commercializzato fuori dalla Cina.

Bisognerà attendere ancora un po' per il lancio europeo di Xiaomi Band 8

Crediti: X-Com

La smartband è ufficialmente apparsa nel database del rivenditore polacco X-Kom, dove Xiaomi Band 8 viene indicata come debuttante il prossimo 4 ottobre al prezzo di 199 zloty polacchi, pari a circa 45€. Si pensava che il debutto della smartband potesse avvenire contestualmente a quello di Xiaomi 13T e 13T Pro, ma il loro evento è previsto ben prima della data indicata per Band 8.

In attesa di capirci qualcosa di più in veste ufficiale, vi ricordiamo che è già possibile acquistare sia Xiaomi Band 8 NFC che Band 8 x Disney e la nuovissima Band 8 Pro.

