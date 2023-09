Huawei Watch GT 4 Pro: tante novità per design, costruzione e salute

Se ne parla da più un anno, e adesso ci siamo: Huawei Watch GT 4 Pro sta per debuttare sul mercato come il nuovo smartwatch di punta della compagnia cinese. Se da un lato il mercato degli smartphone in occidente sembra sempre più accantonato, quello dei dispositivi indossabili è vivo e vegeto: ecco cosa aspettarci dal nuovo modello.

Huawei Watch GT 4 Pro è dietro l'angolo: ecco come cambierà il nuovo smartwatch

Watch 4 Series – Crediti: Huawei

Non abbiamo ancora immagini ufficiali o ufficiose, ma i rumor ci dicono che Huawei Watch GT 4 Pro avrebbe uno stile migliorato disponibile in varie colorazioni, fra cui una Verde che riprende lo stile di Huawei Mate 60. Parlando di specifiche, il nuovo smartwatch dovrebbe presentarsi con diverse migliorie, fra cui il miglioramento della funzionalità ECG per il rilevamento dell'aritmia e per tenere sotto controllo le irregolarità del battito cardiaco. Viene poi menzionato migliorie per impermeabilità e GPS, oltre a connettività Bluetooth 5.2.

Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo di Huawei Watch GT 4 Pro (il modello precedente partiva da 369€ in Italia), ma sappiamo quale sarà la data di presentazione.

