Kugoo S3 è il monopattino elettrico per il massimo risparmio, a meno di 180€

Cerchi un veicolo elettrico low budget per i tuoi spostamenti urbani? Allora Kugoo S3 è il monopattino che fa al caso tuo: una soluzione basilare, perfetta per spostarsi in città, in offerta ad un prezzo super conveniente con codice sconto. E con la spedizione EU gratuita il risparmio raddoppia!

Codice sconto Kugoo S3: il monopattino elettrico perfetto per la città

Crediti: Kugoo

Quando si parla di veicoli green per spostarsi in città oppure soluzioni più sportive, il brand Kugoo è uno dei più conosciuti. La compagnia sforna sistematicamente modelli accessibili ed altri più premium, tutti accomunati da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Kugoo S3 non fa eccezione: un monopattino elettrico completo a tutto tondo ed economico, equipaggiato con un motore da 350W e dotato di un'autonomia fino a 25 km. È presente un display per visualizzare i parametri della corsa, un faro LED per illuminare le strade buie, un luce posteriore di sicurezza, pneumatici da 8.5″ ed un corpo pieghevole (in modo da poterlo trasportare senza ingombro).

Crediti: Kugoo

Il monopattino elettrico Kugoo S3 scende ad un prezzo top grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying: il veicolo è disponibile a soli 179€, con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

