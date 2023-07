Agosto sarà un mese caldissimo per Xiaomi: arrivano MIX Fold 3 e tante novità

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Xiaomi stia preparando un grande evento in Cina per il mese di agosto, con tantissime novità tra cui il nuovo attesissimo pieghevole del noto brand cinese. MIX Fold 3 potrebbe essere il protagonista indiscusso della presentazione, ma non il solo: il foldable infatti potrebbe essere davvero in ottima compagnia.

Xiaomi MIX Fold 3, Pad 6 Max e Redmi K60 Ultra saranno presentati ad agosto?

Secondo le informazioni raccolte dagli esperti di XiaomiUI, il firmware completo per MIX FOLD 3 e Pad 6 Max sarebbero apparsi sui server ufficiali della MIUI e sarebbero effettivamente pronti ad essere rilasciati nel mese di agosto. MIX FOLD 3, con il nome in codice “babylon” usufruirà della MIUI FOLD 14.1 basata su Android 13, con l'ultima build MIUI-V14.1.1.0.TMVCNXM.

Xiaomi Pad 6 Max, con il nome in codice “yudi“, invece porterà in dotazione la più classica MIUI 14 basata su Android 13: anche in questo caso i lavori sulla build finale sembrerebbero essere ultimati e il sistema operativo sarebbe pronto all'uso per il nuovo tablet di Xiaomi.

Ad anticipare la presentazione dei due prodotti sopracitati, però, dovrebbe arrivare il nuovo flagship di Redmi. Il modello K60 Ultra, infatti, secondo le indiscrezioni sarà il primo ad essere presentato durante il mese di agosto: possiamo quindi aspettarci due eventi separati nel giro di poche settimane.

