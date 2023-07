La penna dopo puntura Xiaomi YouPin salva l’estate con soli 15€

La salvezza dell'estate arriva da Xiaomi, ovviamente dalla piattaforma YouPin: questa penna dopo puntura è la risposta al fastidio delle zanzare e costa pochissimo. Un'alleata preziosa da portare sempre con sé, durante le serate afose o le giornate più bollenti, specialmente in vacanza!

Xiaomi YouPin: la penna dopo puntura QiaoQinting costa poco e dona tanto sollievo

Crediti: Xiaomi YouPin

La penna dopo puntura di Xiaomi YouPin è realizzata dal brand QiaoQinting, uno dei marchi attivi sulla piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Ovviamente si tratta di un prodotto economico, dallo stile minimale e di qualità: tutte caratteristiche a cui ci ha abituato YouPin. La penna è una soluzione anti-prurito ad infrarossi, in grado di dare sollievo contro il prurito e ridurre il gonfiore. Dopo la puntura di una zanzara è decisamente utile (visto anche il periodo in cui ci troviamo in questo momento).

Il dispositivo è facilissimo da utilizzare (basta poggiare la testina sulla zona interessata e premere il pulsante di avvio) e ha dimensioni compatte (solo 102 mm di lunghezza). Inoltre si tratta di un prodotto ecologico visto che non va a pile ma è alimentato da una batteria interna (ricaricabile) da 200 mAh.

Crediti: Xiaomi YouPin

La penna dopo puntura e anti-zanzare targata Xiaomi YouPin (QiaoQinting) è in offerta lampo su AliExpress, con spedizione gratuita: il prezzo è di soli 15,6€, una cifra niente male per mettere le mani su un gadget YouPin utilissimo per l'estate!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le