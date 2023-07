iPad Air più potente in sviluppo, ma potrebbe non arrivare subito

Sono mesi di grande fermento per i nuovi prodotti Apple: nel giro di poche settimane saranno probabilmente presentati i nuovi iPhone 15 e i Mac con chip M3, ma all'appello potrebbero mancare gli amatissimi iPad Air. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo tablet di Apple potrebbero non arrivare nel mese di ottobre, facendosi attendere ancora un bel po'.

Il nuovo iPad Air potrebbe saltare il suo classico mese di lancio

Crediti: Apple

Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, nel suo ultimo report ha condiviso alcune informazioni su quelli che potrebbe essere il futuro della linea iPad Air. Apple starebbe effettivamente sviluppando dei dispositivi più potenti, ma il rilascio di quest'ultimi non sembrerebbero affatto previsto per il mese di ottobre (periodo in cui viene di solito aggiornato questo prodotto).

L'intenzione della compagnia di Cupertino, infatti, sembrerebbe quella di dare priorità ai nuovi iPad Pro con M3 e schermo OLED che arriveranno soltanto nel 2024. Fino ad allora, secondo Gurman, la linea di iPad Air non riceverà major update: questo si traduce nella possibilità di vedere un nuovo tablet ad ottobre, che però non rispecchi quelle che potrebbero essere le aspettative degli utenti.

L'ultimo iPad Air lanciato sul mercato nel marzo del 2022 è dotato di chip M1, ma per vedere un upgrade almeno ad M2 potrebbe essere necessario attendere fino al 2024 inoltrato. Apple sembrerebbe aver messo in cantiere anche dei dispositivi con schermi arrotolabili, vista la pubblicazione dell'ultimo brevetto.

