In vacanza con i tuoi amici a 4 zampe, con il collare smart Xiaomi PETKIT

Se state cercando un accessorio allegro ed originale per il vostro amico a quattro zampe che dia anche quel quid in più, lo avete trovato. Il collare smart PETKIT da Xiaomi YouPin è l'alleato perfetto per seguire al meglio i vostri amici “pelosi” ad un prezzo super conveniente grazie all'offerta lampo di AliExpress!

Il collare smart PETKIT per cani e gatti da Xiaomi YouPin è in offerta: monitora le attività dei tuoi animali domestici

Il collare smart è un prodotto PETKIT, noto brand proveniente dalla piattaforma di crowdfounding Xiaomi YouPin, che da sempre trova soluzioni originali e soprattutto smart per i nostri amici pelosi. L'accessorio smart del brand cinese, oltre ad essere personalizzabile, colorato ed originale, è prodotto con del morbido nylon che non causerà alcun fastidio né al vostro cane, né al vostro gatto, proteggendoli dal rischio di strozzarsi. Grazie all'app proprietaria, attraverso i sensori all'interno dell'accessorio potrete monitorare la loro qualità del sonno, le calorie che consumano e se svolgono attività fisica.

Ma non solo: il collare smart per gatti PETKIT è dotato inoltre di un campanello elettronico che, una volta attivato tramite apposita funzione nell'app, inizierà a suonare dandovi una mano a trovare il vostro amico a quattro zampe dispettoso! Potrete scegliere tra 3 differenti suonerie, tutte molto dolci, che non causeranno danni all'udito del felino grazie anche al volume regolabile. Il suono prodotto dal collare smart per gatti PETKIT è udibile fino ad una distanza di 10-15 m.

Il collare smart per cani PETKIT non è da meno: vi sarà infatti molto utile nel caso vogliate addestrare il vostro cucciolo. Come quello per gatti, anche questo è capace di emettere un impulso sonoro che, se accompagnato da un premietto o da un comando, faciliterà l'apprendimento creando un'associazione mentale da parte dell'animale tra il suono e l'azione che ne consegue. Fornito di batteria inclusa, l'app proprietaria vi avviserà quando è il momento di sostituirla. Resistente a schizzi d'acqua e pioggia, il vostro amico a quattro zampe potrà indossarlo in qualsiasi condizione metereologica.

Si tratta quindi di un accessorio utile sia a casa che in vacanza: potete tenere sotto controllo i parametri dei vostri amici a quattro zampe e sfruttare il campanello elettronico per non perderli mai vista durante gite ed escursioni. Il collare smart PETKIT per cani e gatti arriva da Xiaomi YouPin d è in offerta lampo ad un prezzo super allettante su AliExpress: solo 13€, con tanto di spedizione gratis! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

