Honor X6a in arrivo in Europa: trapelano immagini e prezzi

Manca pochissimo al debutto del nuovo pieghevole Magic V2 in Cina, mentre in Italia abbiamo assistito di recente al lancio di Honor 90 e del fratello minore 90 Lite. E ora arrivano novità per un nuovo budget phone che molto probabilmente vedremo anche nel nostro paese: un leak svela vari dettagli su Honor X6a, con tanto di immagini e prezzo.

Honor X6a, svelati immagini e prezzi: cosa aspettarsi dal prossimo budget phone in arrivo in Europa

Crediti: Appuals

Per quanto riguarda la serie X e l'Italia, a gennaio abbiamo assistito al lancio dei modelli X7a e X6, mentre il mese successivo è stato il turno di X8a. La prossima aggiunta alla gamma, secondo le ultime indiscrezioni, sarà Honor X6a: il budget phone arriverà in Europa e non è da escludere che faccia capolino anche da noi. Le prime immagini ci mostrano un terminale dotato di un design diverso rispetto agli altri dispositivi della famiglia.

Lo smartphone ha un look vicino a quello del recente Play 40, lanciato a maggio in Cina, anche se con un tocco meno stiloso per il modulo fotografico. La cover posteriore ospita due anelli contenenti fotocamere e flash LED, con un modulo a filo con la scocca; frontalmente trova spazio uno schermo con notch a goccia.

Crediti: Appuals

Per quanto riguarda prezzo e uscita di Honor X6a, il nuovo dispositivo sarebbe vicino al debutto in Europa, nella sola configurazione da 6/128 GB proposta a 169€. Non è chiaro se si tratterà di un rebrand di Honor Play 40: quest'ultimo – ricordiamo – è dotato di uno schermo da 6,56″ HD+ a 90 Hz, è mosso dallo Snapdragon 480+ con modem 5G ed è alimentato da una batteria da 5.200 mAh con ricarica da 10W ed offre una fotocamera da 13 + 2 MP.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le