Arrivano le offerte JIMMY per il Prime Day: tanti aspirapolvere e lavapavimenti in sconto!

L'evento dell'anno è arrivato: l'Amazon Prime Day 2023 porta con sé una valanga di occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia targata JIMMY. Sei in cerca dell'aspirapolvere perfetto per le pulizie di casa? Allora con le offerte JIMMY per il Prime Day hai solo l'imbarazzo della scelta: c'è un assortimento vastissimo di vacuum cleaner, lavapavimenti e aspiratori per materassi, per le tue pulizie a tutto tondo, complete ed efficienti!

JIMMY H8 Flex, BX7 Pro, H10 Pro e tante altre occasioni per l'Amazon Prime Day 2023

I prodotti JIMMY in offerta per l'Amazon Prime Day 2023 sono davvero tanti: un vasto assortimento che vede protagonisti alcuni tra i migliori aspirapolvere senza fili sulla piazzata, a prezzi super convenienti. Impossibile non citare JIMMY H8 Flex (protagonista anche della nostra recensione): si tratta di un vacuum cleaner potente e flessibile, dotato di un'elevata capacità di aspirazione (fino a 185 AW), un sistema di filtrazione Horizontal Cyclone ed una pratica batteria removibile (che garantisce fino a 65 minuti di autonomia).

Il modello H8 Flex è dotato di un tubo flessibile per aspirare con estrema facilità anche sotto mobili e letti; inoltre la funzione adattiva e il sensore della polvere permettono di rilevale in tempo reale la quantità di sporco presente sul pavimento, adattando la potenza di aspirazione (sia in base al livello di sporco che in base alla superficie sulla quale si sta aspirando).

Un altro grande prodotto da non perdere è JIMMY BX7 Pro, l'aspiratore anti-acaro perfetto per letti e divani. È l'alleato perfetto per un'igiene profonda grazie al sistema ad ultrasuoni (per eliminare gli acari), alla sterilizzazione con luce UV e all'emissione di aria calda a 60°C. In questo modo combatte a fondo acari della polvere e batteri e tu puoi dormire sonni tranquilli!

Punti ad un modello dal prezzo accessibile ma sempre con la praticità di un corpo senza filo e capacità di tutto rispetto? Allora JIMMY JV53 è imperdibile: il vacuum cleaner economico per una pulizia profonda grazie al motore digitale da 100.000 rpm, una potenza di aspirazione da 125 AW, filtrazione Dual Cyclonic, tanta autonomia (fino a 45 minuti) ed un kit di accessori e spazzole per aspirare ogni superficie!

Dopo questa panoramica vi lasciamo con tutte le offerte JIMMY per il Prime Day di Amazon: date un'occhiata ai prodotti in promozione perché di certo troverete il modello adatto alle vostre esigenze!

Contenuto realizzato in collaborazione con JIMMY.

