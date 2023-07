Honor Magic V2 ruberà un importante record a Huawei Mate X3

Poche ore ci separano dalla presentazione ufficiale di Honor Magic V2, la nuova aggiunta per la categoria degli smartphone pieghevoli da parte di Honor. Un foldable su cui le voci di corridoio non si sono concentrate granché, ma non perché non abbia assi nella manica, visto che assieme alle prime immagini dal vivo arrivano importanti informazioni sulla sua configurazione.

Honor Magic V2 sarà il pieghevole più compatto in circolazione, più di Huawei Mate X3

Il più leggero e sottile di sempre: così si è presentato negli scorsi mesi Huawei Mate X3, record che però gli saranno sottratti dal nuovo pieghevole Honor. Ad affermarlo è il noto leaker Ice Universe, non dandoci numeri esatti ma lasciando intendere che Honor Magic V2 avrà uno spessore sotto i 5,3 mm da chiuso (Magic VS misura 6,1 mm), diventando di fatto il più sottile di tutti i pieghevoli. Per quanto spesso i record lascino il tempo che trovano, uno di fattori più importanti nella scelta del pieghevole è proprio lo spessore, in quanto questa tipologia di smartphone tende a essere piuttosto pesante e ingombrante.

Questo non significa che non ci saranno compromessi, a partire dall'amperaggio della batteria, che non è ancora noto ma che potrebbe non essere il più ampio. Di sicuro ci sarà nella fotocamera, che dalle immagini vediamo sporgere non poco rispetto alla scocca nonostante la sensoristica non sia fra le più avanzate. Le immagini confermano infatti l'assenza di un teleobiettivo periscopiale, che solitamente è quello che inficia maggiormente sullo spessore del modulo fotografico.

