Google prepara il Beta Program per Pixel Watch: Wear OS 4 si avvicina

Aggiornamento 11/07: in rete sono emerse le tracce di una prima build di Wear OS 4 per Google Pixel Watch. Potrebbe trattarsi effettivamente della prima versione beta che gli utenti potranno installare una volta iscritti al nuovo Beta Program. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Presentato in occasione dell'evento Google I/O 2023, la nuova versione di Wear OS sembra essere pronta per iniziare la fase di test sul campo con un nuovo programma beta che sarà aperto molto presto per tutti i possessori di Pixel Watch. Sul sito ufficiale di Android, infatti, sono apparse le prime tracce della possibilità di iscrivere al beta program anche i dispositivi come i wearable di Google, segno tangibile dell'imminente pubblicazione della prima beta di Wear OS 4.

Presto sarà possibile provare Wea rOS 4 su Pixel Watch

Gli esperti di 9to5Google, analizzando la pagina web per le versioni beta di Android sono riusciti a trovare i primi riferimenti al nuovo “Wear OS Beta Program” con la possibilità di effettuare l'iscrizione nel caso in cui si abbia registrato sul proprio account un Google Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi oppure un Google Pixel Watch 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi. Il processo di iscrzione dovrebbe essere identico a quello per gli smartphone: tanto semplice quanto fare click su “Opt-in“.

L'imminente arrivo del supporto per le beta dedicate agli smartwatch si può notare anche da un sottile cambiamento effettuato nella pagina dei dispositivi disponibili per la registrazione. Invece di “Phones“, adesso la dicitura che indica i dispositivi compatibili è stata cambiata in “Android Devices“, probabilmente per allargare la cerchia anche ai Pixel Watch.

La prima beta di Wear OS 4, quindi, potrebbe essere proprio dietro l'angolo, con la possibilità di testare novità come la nuova esperienza del text-to-speech oppure la possibilità di trasferire i dati da uno smartwatch all'altro, con tanto di ottimizzazioni per la batteria e nuove Watch Face.

Aggiornamento 11/07: la prima beta emerge online

Nelle ultime ore Google ha lasciato trapelare l'esistenza di una nuova build di Wear OS per Pixel Watch. L'aggiornamento TWD4.230609.006.B2 è basato su Android 13 per Wear OS 4, un upgrade rispetto a Wear OS 3.5 che sfrutta ancora Android 11. Questa potrebbe essere effettivamente la prima beta del nuovo sistema operativo per dispositivi wearable che gli utenti di troveranno ad installare una volta completata l'iscrizione al futuro Beta Program che abbiamo menzionato nell'articolo originale.

Non ci resta che attende maggiori informazioni direttamente da Google, che a questo punto potrebbe lanciare ufficialmente la versione Beta di Wear OS 4 nei prossimi giorni o al massimo settimane.

