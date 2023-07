Recensione Meater Plus: il termometro smart per la carne cotta a puntino

Nel corso degli anni abbiamo imparato ad amare (e ad usare) sempre più dispositivi smart, con funzioni che semplificano la quotidianità. Meater Plus è uno di quegli smart device che gli amanti della cucina ameranno fin da subito e di cui non potranno certamente fare più a meno. Scoprite insieme a noi come funziona il termometro smart che permette di ottenere delle cotture perfette!

Design e materiali

Contenuto in una elegante custodia magnetica realizzata in bambù, Meater Plus è un termometro wireless per la carne realizzato in acciaio inossidabile e manico in ceramica. Il punteruolo è abbastanza appuntito da trapassare la carne di cui è necessaria controllare la temperatura, mentre sul corpo della sonda è presente una piccola delimitazione oltra la quale non bisogna oltrepassare la profondità.

Il sensore interno del termometro è posizionato poco prima l'estremità della punta (circa 2,5 centimetri), mentre il manico trapezoidale in ceramica ospita il sensore che monitora la temperatura ambientale. La custodia in bambù è alimentata da una pila di tipo AAA ed è proprio lei a fungere da tramite per la connessione della sonda allo smartphone.

L'unico pulsante che troviamo su questo dispositivo è posizionato sulla custodia che, in combinazione con il LED, indica la batteria residua e lo stato della connessione alla sonda. Sul retro, inoltre, sono presenti delle calamite che consentono di attaccare magneticamente il dispositivo alle superfici idonee, quali possono essere la porta del frigorifero oppure altri rilievi in metallo a disposizione in cucina.

Il termometro smart è controllato completamente tramite connessione Bluetooth all'app MEATER, disponibile sia su iOS che su Android.

Esperienza d'uso

Utilizzare Meater Plus è molto più semplice di quanto possa sembrare: una volta collegata la sonda wireless al proprio smartphone, l'app MEATER guida l'utente passo passo al primo utilizzo del termometro smart. Il primo passo è quello di selezionare il tipo di carne che si vuole cucinare, scegliendo tra Manzo, Maiale, Pollame, Agnello, Pesce oppure pietanze esotiche. Successivamente è necessario indicare il taglio della carne, specificando se si tratta di una bistecca, un arrosto o altro, identificando poi la tipologia come controfiletto o costata.

A questo punto è necessario indicare la cottura desiderata: nel caso della carne di manzo, per esempio, è possibile scegliere cinque diverse tipologie: al sangue, media al sangue, media, media ben cotta e ben cotta. Una volta configurati tutti i parametri per la cottura desiderata, l'app ci guiderà nell'inserimento della sonda all'interno della nostra pietanza.

Meater Plus deve essere inserito nella carne nei pressi della tacca di sicurezza presente sul dispositivo. L’altra estremità, quella che contiene il sensore ambientale, non deve essere posta a contatto diretto con superfici calde o di metallo. Il consiglio è sempre quello di non apporre il sensore in aree troppo grassose o nella stretta vicinanza dell'osso (nel caso in cui questo sia presente).

Una volta completata l'inserimento della sonda siamo pronti a fare tap su “Inizia a cucinare“: nel giro di qualche secondo la sonda inizierà a trasmettere i dati relativi alla temperatura interna e quella dell'ambiente, mantenendo sempre in bella vista sull'app quello che è l'obiettivo per la temperatura della carne. Dopo pochi minuti avremo a disposizione una stima iniziale del tempo rimanente per la cottura (che varierà a seconda della cottura), con la possibilità di ricevere una notifica cinque minuti prima del termine della cottura e al termine della cottura stessa.

La dimensione della sonda consente di manovrare con facilità la carne, senza mai creare quello che potrebbe essere considerato un ingombro nella padella, sul grill o sul barbecue. Anche girando e rigirando il pezzo di carne, infatti, la sonda rimane stabile al suo posto, senza creare alcun tipo di problema alla cottura o al rilevamento della temperatura. La nostra prova ha evidenziato come la cottura ottenuta sia stata davvero perfetta: il risultato potete apprezzarlo nelle immagini sottostanti.

Al termine della cottura è consigliabile lasciar riposare la carne, in modo da far raffreddare anche la sonda. Meater Plus può essere lavata in lavastoviglie oppure a mano con sapone, acqua, bicarbonato di sodio e aceto, in modo da mantenere il dispositivo sempre lucido e non intaccare il corretto funzionamento.

Recensione Meater Plus: prezzo e considerazioni

Se siete amanti della buona cucina, Meater Plus potrebbe essere il vostro nuovo smart device preferito: la possibilità di cuocere la carne (soprattutto quella più pregiata) in modo perfetto è un vantaggio non sottovalutare mai. Che siate amanti della bistecca alla fiorentina o del pesce appena pescato, Meater Plus vi aiuterà ad ottenere in ogni situazione la migliore cottura possibile.

Il prezzo non è basso, ma è perfettamente tarato su quelle che sono le funzionalità offerte: Meater Plus, infatti, viene proposto al prezzo di listino di 119€, ma grazie alle offerte di Amazon Prime Day è possibile portare a casa questo gioiellino con il 24% di sconto. Il prezzo, quindi, scende a poco più di 90€: un'occasione davvero imperdibile!

