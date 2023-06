Facebook vuole diventare un’alternativa ad App Store e Google Play Store

Il Digital Markets Act proposto dall'Unione Europea potrebbe consentire a Meta di proporre Facebook come una vera e propria alternativa ad App Store e Google Play Store, permettendo agli utenti di scaricare nuove app direttamente dalle pubblicità presenti sul social network. La legge dovrebbe entrare in vigore la prossima primavera, portando ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda l'ecosistema di Apple.

Facebook vuole distribuire le app su Android ed iOS, almeno in Europa

Meta sta lavorando ad un nuovo tipo di inserzione pubblicitaria che consentirà il download immediato dell'applicazione sponsorizzata direttamente tramite Facebook. Queste nuove pubblicità entreranno in fase di test su Android entro la fine dell'anno, dato che sul sistema operativo mobile di Google è già previsto il sideloading. Per iOS, invece, bisognerà aspetta che entri in vigore il DMA e che Apple si adegui alle richieste della Comunità Europea.

La compagnia di Cupertino, infatti, non potrà esimersi dall'accettare le decisioni dell'Europa, proprio come avvenuto per il connettore USB-C, e dovrà necessariamente aprire alla possibilità di installare app di terze parti (almeno nel vecchio continente). Facebook, quindi, potrebbe proporsi come una vera alternativa agli store tradizionali, magari con prezzi più bassi e guadagni migliori per gli sviluppatori.

Tom Channick, portavoce di Meta, ha confermato l'interesse della compagnia, dichiarando: “Siamo sempre stati interessati nell'aiutare gli sviluppatori a distribuire le loro app, e nuove opzioni aggiungerebbero più competizione a questo settore. Gli sviluppatori merita più modi per distribuire agli utenti le loro applicazioni“.

Meta, tuttavia, non è la sola a progettare in grande grazie all'assist fornito dall'Europa: anche Microsoft, infatti, sembra interessata a creare uno store Xbox per Android e iOS.

