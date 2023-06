Nelle scorse ore sono arrivate novità in merito al futuro dell'attuale gamma di tablet del brand cinese, con la possibile aggiunta di un modello Max (probabilmente solo per la Cina). Ma mente in patria si va avanti, in Italia e in Europa siano ancora in attesa della commercializzazione di Xiaomi Pad 6: il tablet è stato annunciato senza arrivare sul mercato ed ora fioccano le prime indiscrezioni in merito al possibile prezzo.

Xiaomi Pad 6, leak svela prezzo in Europa: ma quanto costerà in Italia?

Crediti: Xiaomi

Presentato in Italia a maggio, Xiaomi Pad 6 ha subito attirato su di sé l'interesse degli appassionati della casa di Lei Jun. Un tablet elegante, con buone specifiche e tante promesse, ma senza dettagli su disponibilità e prezzo di vendita (cosa che ha lasciato tutti con un pizzico di amaro in bocca). In attesa di dettagli ufficiali da parte della compagnia cinese arrivano alcune indiscrezioni che potrebbero rivelarsi una buona notizia.

Il prezzo di Xiaomi Pad 6 in Europa dovrebbe partire da 399€ per la versione da 6/128 GB, per poi salire a 499€ per l'incarnazione da 8/256 GB. Le colorazioni disponibili sarebbero due, ovvero Grey e Blue. Possiamo notare un dettaglio importante: stando ai leak il nuovo tablet – nella versione base – avrebbe lo stesso prezzo di lancio di Xiaomi Pad 5, ossia 399,9€. Quest'ultimo è stato commercializzato in Francia, Spagna, Germania e Italia alla medesima cifra. Quindi, volendo prendere per buono il leak, Xiaomi Pad 6 potrebbe arrivare in Italia ad un prezzo davvero niente male!

Ovviamente è bene fare due considerazioni: per prima cosa si tratta di un'indiscrezione sul prezzo (quindi da prendere con cautela) e poi non è detto che non ci saranno rincari per il nostro paese. Tuttavia non possiamo che incrociare le dita e sperare bene.

