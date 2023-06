Realme Narzo 60 e Buds Wireless 3 hanno una data di presentazione

Dopo le prime indiscrezioni e i teaser ufficiali, ecco che la compagnia asiatica ha finalmente svelata la data di presentazione non solo di Realme Narzo 60, ma anche delle nuove Buds Wireless 3. A questo giro avremo un'ulteriore aggiunta alla gamma Narzo, insieme ad un paio di auricolari sportivi con archetto, una soluzione che non passa mai di moda.

Realme Narzo 60 e Buds Wireless 3: data di presentazione, immagini e cosa aspettarsi

Crediti: Realme

La data di presentazione di Realme Narzo 60 e degli auricolari Buds Wireless 3 è fissata per il prossimo 6 luglio: il lancio avverrà in India, ma si tratta comunque di prodotti che troveranno spazio anche alle nostre latitudini (e che quindi è interessante conoscere in anteprima). Non abbiamo certezze per gli auricolari, ma Narzo 50 è stato lanciato in Italia quindi è lecito ipotizzare che anche il suo successore arriverà anche in Italia.

Per quanto riguarda il nuovo smartphone, il design lascia pensare ad un rebrand di Realme 11 standard (dispositivo lanciato solo in Cina): ci aspettiamo quindi un pannello AMOLED da 6,43″ a 90 Hz, il Dimensity 6020, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 33W ed una super fotocamera da 100 MP.

Crediti: Realme

Le Realme Buds Wireless 3 sono state protagoniste di alcuni leak precedenti, ma ora abbiamo dettagli ufficiali. Il design è stato confermato dalle immagini pubblicate dalla compagnia e ne sappiamo di più anche lato specifiche. I nuovi auricolari con archetto sono dotati di driver da 13,6 mm, cancellazione del rumore ANC fino a 30 dB, supporto all'audio spaziale a 360°, un peso di soli 30,1 grammi.

Le cuffiette arriveranno nelle colorazioni Pure Black e Vitality White ma l'e-commerce Flipkart ha svelato anche la presenza di una versione gialla (nel perfetto stile del brand).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le