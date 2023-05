La serie Samsung Galaxy S24 avrà tante novità, ma non nello stile

Dopo il lancio della gamma S23 i protagonisti della seconda metà dell'anno – per quanto riguarda la compagnia tech sudcoreana – saranno i suoi nuovi modelli pieghevoli. Nonostante l'attenzione sia tutta per questi dispositivi già da un po' di tempo si comincia a parlare della serie Samsung Galaxy S24: se sul fronte tecnico ci saranno delle novità, non si può dire lo stesso del design (secondo le ultime indiscrezioni).

Samsung Galaxy S24: la serie potrebbe avere lo stesso design della generazione attuale

S24 Concept vari

Chi si aspetta grandi stravolgimenti dal look di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra potrebbe restare deluso: il futuro trittico di flagship dovrebbe utilizzare lo steso linguaggio stilistico dell'attuale generazione. I due modelli minori avrebbero quindi un corpo caratterizzato da angoli arrotondati, mentre la versione Ultra opterebbe per forme più squadrate).

Il comparto fotografico sarà ancora una volta a filo con la scocca, con i vari sensori accompagnati dal flash LED (il tutto con orientamento verticale).

S24 Early Rumors- S24,S24+ keep the same design as their predecessors pic.twitter.com/D1wZwTBgGa — Revegnus (@Tech_Reve) May 1, 2023

Insomma, lo stile generazione della famiglia Samsung Galaxy S24 non dovrebbe cambiare: si tratta comunque di un dettagli “atteso”. Infatti già i precedenti S21 ed S22 hanno condiviso il medesimo design, staccandosi completamente da S20. Di conseguenza è altamente probabile che anche Samsung utilizzi il look attuale per un'altra generazione, prima di passare oltre.

Mentre il design potrebbe restare invariato, ci saranno novità in altri comparti (primo su tutti quello fotografico, elemento distintivo della serie). La gamma Galaxy S24 avrà migliorie della fotocamera (avvistate grazie a dei recenti brevetti) e potremmo assistere al ritorno dei chipset proprietari Exynos. Il display dovrebbe fare un passo avanti – almeno sul modello Ultra – con un refresh rate a 144 Hz.

Il 2023 di Samsung ci ha già regalato il trio di top di gamma della serie S23: nel corso dei prossimi mesi, invece, ci sarà spazio anche per i pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5. Per quanto riguarda i futuri dispositivi della famiglia S, ovviamente ci sarà da pazientare fino al prossimo anno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il